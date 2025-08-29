Ünlü şarkıcı Lara'dan üzücü haber!

2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen ünlü şarkıcı Lara, hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı. Instagram hesabından sağlık durumu hakkında paylaşımda bulunan Lara, beyninde bir kitle tespit edildiğini duyurdu.

"BU KOLAY BİR SINAV DEĞİL"

46 yaşındaki şarkıcı paylaşımında, "Bugün sizinle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah’tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah’tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Lara’nın paylaşımı sonrası takipçilerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.

