Ünlü şarkıcı Lara'dan üzücü haber!

Ünlü şarkıcı Lara'dan üzücü haber!
Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Lara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine üzücü bir haber verdi.

2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen ünlü şarkıcı Lara, hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı. Instagram hesabından sağlık durumu hakkında paylaşımda bulunan Lara, beyninde bir kitle tespit edildiğini duyurdu.

"BU KOLAY BİR SINAV DEĞİL"

46 yaşındaki şarkıcı paylaşımında, "Bugün sizinle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah’tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah’tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Lara’nın paylaşımı sonrası takipçilerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.

unlu-sarkicinin-beyninde-kitle-tespit-edildi.webp

İki ünlü rapçi saç saça baş başa birbirine girdi! İçkisini suratına fırlattıİki ünlü rapçi saç saça baş başa birbirine girdi! İçkisini suratına fırlattı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Magazin
İki ünlü rapçi saç saça baş başa birbirine girdi! İçkisini suratına fırlattı
İki ünlü rapçi saç saça baş başa birbirine girdi! İçkisini suratına fırlattı
Mehmet Ali Erbil canlı yayında takı topladı!
Mehmet Ali Erbil canlı yayında takı topladı!