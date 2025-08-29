İki ünlü rapçi saç saça baş başa birbirine girdi! İçkisini suratına fırlattı

Ünlü bir markanın lansman etkinliği, rapçilerin kavgasına sahne oldu. Sosyal medyada "Aisu" olarak bilinen Su Özcan ile "Lil Zey" lakaplı Zeynep Tanyalçın, mekan çıkışında birbirine girdi.

İddiaya göre kavga sırasında Tanyalçın, Özcan’a hakaret etti ve elindeki içkiyi ünlü şarkıcının üzerine fırlattı. Olayda yumruklar da havada uçuştu. İkili saç saça baş başa birbirine girerken, Su Özcan, Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlamasına katılarak gündem olan dansçı Mecnun Giasar’ın da kendisine hakaret edip içkisini yüzüne attığını belirtti.

2 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Zeynep Tanyalçın, Mecnun Giasar'dan şikayetçi olan Su Özcan, kendisini korumadığı gerekçesiyle mekanın güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

Öte yandan, Lil Zey lakaplı Zeynep Tanyalçın’ın emniyette 2 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

