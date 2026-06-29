Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen final! 1 milyon TL'lik soruyu görünce vazgeçti

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’e yarışmacı olarak katılan Özgür Altınok 1 milyon TL’lik soruyu açtırmaya hak kazandı.



Oktay Kaynarca‘nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacı koltuğuna oturan Özgür Altınok, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırarak izleyenlere nefes kesen bir an yaşattı.



FİNAL SORUSUNU GÖRDÜ

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışan Müzik Öğretmeni Özgür Altınok yarışmada sergilediği performansla beğeni topladı.

İlk ve ikinci baraj sorularını başarıyla aşan yarışmacı, 500 bin TL değerindeki soruda zorlandı. Altınok’un 500 bin TL'lik soruda karşısına, "1977'de keşfedilen, Avustralya'ya özgü hangi adda bir yaban arısı türü vardır?" sorusu çıktı. Bir süre düşündükten sonra soruya, "B- Aha ha" cevabını veren Altınok’un 500 bin TL’lik soruyu da doğru yanıtlayarak final aşamasına gelmesi izleyicileri de heyecanlandırdı.



1 Milyon TL’lik soruda Osmanlı dönemine ait bir spor gazetesiyle ilgili tarih sorusuyla karşılaşan yarışmacı bir süre düşündükten sonra, yarışmadan çekilme kararı aldı.





