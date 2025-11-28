Kerem Bürsin Michelin Yıldızlı şef oluyor

Kerem Bürsin, La Grande Maison Tokyo’nun yerli uyarlaması için görüşmelerde sona yaklaştı. Ünlü oyuncu Michelin yıldızlı bir şefi canlandıracak.

Dün Dubai’de bir derginin düzenlediği “Men Of The Year” töreninde Onur Ödülü alan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Bürsin, Japonya'nın popüler dizisi "La Grande Maison Tokyo"nun yerli uyarlaması için görüşmelerini sürdürüyor.

Dijital bir platform için çekilmesi planlanan bu projede Bürsin, hem kamera önünde hem de kamera arkasında yer alacak.

HEM OYUNCU HEM YAPIMCI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şu günlerde projeyi değerlendiren Kerem Bürsin, sadece başrolü üstlenmekle kalmayacak.

Aynı zamanda sahibi olduğu Braveborn Films şirketiyle, projenin yapımını üstlenen Dass Yapım’a ortak olacak.

İTİBARI SARSILMIŞ BİR ŞEFİ CANLANDIRACAK

Kerem Bürsin'in bu uyarlamada, itibarını geri kazanmaya çalışan Michelin yıldızlı şefi canlandıracağı öğrenildi.

Dizinin orijinal hikayesine göre, olaylar üç yıldız almaya kararlı orta yaşlı bir kadın şefin, Michelin yıldızlı ancak itibarını yitirmiş bir şefle iş birliği yaparak yeni bir restoran açmasıyla başlıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

