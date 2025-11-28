İbrahim Çelikkol Dubai'den ödülle döndü

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Seçkin Uluslararası Arap Festivalleri Ödülleri (DIAFA) için Dubai'ye gitti.

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden isimleri bir araya getiren törene katılan Çelikkol, kırmızı halıda boy gösterdi.

Derya Uluğ'un takıntılı hayranının cezası belli oldu

Yoğun dizi setine ara verip Dubai'ye giden ünlü oyuncu, 'uluslararası en iyi erkek oyuncu' ödülüne layık görüldü. Çelikkol, ödülünü aldıktan hemen sonra aynı gece Türkiye'ye geri döndü.

Seren Serengil açıkladı: Yoğun bakımdan çıktı

TELEVİZYONA GERİ DÖNÜYOR

Dubai'den ödülle dönen ünlü oyuncu ekranlara da dönüş yapmaya hazırlanıyor. 43 yaşındaki ünlü oyuncu, "Doc" adlı diziyle izleyici ile buluşacak. Çelikkol, dizide Prof. Dr. İnan Kural karakterini canlandıracak.

Çelikkol'a başrolde eşlik edecek isim ise henüz belli olmadı. Daha önce kadroda olduğu açıklanan Alina Boz'un diziden çıkarıldığı, onun yerine Sıla Türkoğlu'na teklif götürüldüğü öğrenilmişti.