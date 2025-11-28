İbrahim Çelikkol Dubai'den ödülle döndü

İbrahim Çelikkol Dubai'den ödülle döndü
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Dubai'den ödülle döndü. Çelikkol, 'uluslararası en iyi erkek oyuncu' seçildi.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Seçkin Uluslararası Arap Festivalleri Ödülleri (DIAFA) için Dubai'ye gitti.

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden isimleri bir araya getiren törene katılan Çelikkol, kırmızı halıda boy gösterdi.

ibrahim-celikkol-1.jpeg

Derya Uluğ'un takıntılı hayranının cezası belli olduDerya Uluğ'un takıntılı hayranının cezası belli oldu

Yoğun dizi setine ara verip Dubai'ye giden ünlü oyuncu, 'uluslararası en iyi erkek oyuncu' ödülüne layık görüldü. Çelikkol, ödülünü aldıktan hemen sonra aynı gece Türkiye'ye geri döndü.

ibrahim-celikkol-2.jpeg

Seren Serengil açıkladı: Yoğun bakımdan çıktıSeren Serengil açıkladı: Yoğun bakımdan çıktı

TELEVİZYONA GERİ DÖNÜYOR

Dubai'den ödülle dönen ünlü oyuncu ekranlara da dönüş yapmaya hazırlanıyor. 43 yaşındaki ünlü oyuncu, "Doc" adlı diziyle izleyici ile buluşacak. Çelikkol, dizide Prof. Dr. İnan Kural karakterini canlandıracak.

Çelikkol'a başrolde eşlik edecek isim ise henüz belli olmadı. Daha önce kadroda olduğu açıklanan Alina Boz'un diziden çıkarıldığı, onun yerine Sıla Türkoğlu'na teklif götürüldüğü öğrenilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
Magazin
Derya Uluğ'un takıntılı hayranının cezası belli oldu
Derya Uluğ'un takıntılı hayranının cezası belli oldu
Seren Serengil açıkladı: Yoğun bakımdan çıktı
Seren Serengil açıkladı: Yoğun bakımdan çıktı