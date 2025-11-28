Seren Serengil açıkladı: Yoğun bakımdan çıktı

Seren Serengil açıkladı: Yoğun bakımdan çıktı
Yayınlanma:
Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, kalça kırığı sonrası durumu ağırlaşarak yoğun bakıma alınmıştı. Serengil, annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

14 Kasım’da sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'ın kalçasını kırdığını açıklamıştı.

Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Teoman, Serengil'in Sağlık Bakanlığı'na yaptığı çağrının ardından Fethiye’den ambulans uçakla İstanbul’a getirilmişti.

seren-serengil-1.jpg

Günler sonra annesinin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Seren Serengil, Nevin Teoman’ın yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.

Yaptığı paylaşımla güzel haberi veren Serengil, "Canım annem yoğun bakımdan çıktı, şükürler olsun. Yavaş yavaş yürütmeye başladılar. Bırakmadı kızını, kalktı ayağa" ifadelerini kullandı.

seren-serengil-11zon.jpg

Ünlü çift İzmir dönüşü trafik kazası geçirdiÜnlü çift İzmir dönüşü trafik kazası geçirdi

BAKANLIĞA SESLENMİŞTİ

Daha önce ambulans uçak için Sağlık Bakanlığı'na seslenen Serengil, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın sağlık bakanım, annemi kaybediyorum düşüp kalçasını kırdı şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su biriktiği için yoğun bakıma alındı. Bulunduğumuz hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım yok anjiyo ünitesi yok derler. İstanbul'a götürmem gerekiyor. Lütfen bana bir ambulans uçak yollayınız. Ben ücretini ödeyeceğim ama lütfen yollayın."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
Magazin
Sürgündeki İranlı yönetmenler çağrı yapmıştı: Nuri Bilge Ceylan'dan çok konuşulacak 'Fecr' cevabı
Sürgündeki İranlı yönetmenler çağrı yapmıştı: Nuri Bilge Ceylan'dan çok konuşulacak 'Fecr' cevabı
Kevin Spacey üç erkeğe cinsel saldırı iddiasıyla yargılanacak
Kevin Spacey üç erkeğe cinsel saldırı iddiasıyla yargılanacak