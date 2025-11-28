Seren Serengil açıkladı: Yoğun bakımdan çıktı

14 Kasım’da sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'ın kalçasını kırdığını açıklamıştı.

Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Teoman, Serengil'in Sağlık Bakanlığı'na yaptığı çağrının ardından Fethiye’den ambulans uçakla İstanbul’a getirilmişti.

Günler sonra annesinin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Seren Serengil, Nevin Teoman’ın yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.

Yaptığı paylaşımla güzel haberi veren Serengil, "Canım annem yoğun bakımdan çıktı, şükürler olsun. Yavaş yavaş yürütmeye başladılar. Bırakmadı kızını, kalktı ayağa" ifadelerini kullandı.

Daha önce ambulans uçak için Sağlık Bakanlığı'na seslenen Serengil, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın sağlık bakanım, annemi kaybediyorum düşüp kalçasını kırdı şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su biriktiği için yoğun bakıma alındı. Bulunduğumuz hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım yok anjiyo ünitesi yok derler. İstanbul'a götürmem gerekiyor. Lütfen bana bir ambulans uçak yollayınız. Ben ücretini ödeyeceğim ama lütfen yollayın."