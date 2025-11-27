Ünlü çift İzmir dönüşü trafik kazası geçirdi

Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Berkay Hardal ile sosyal medya fenomeni eşi Dilan Telkök'ün İzmir dönüşü trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

2019 yılında nikah masasına oturan oyuncu Berkay Hardal ile sosyal medya fenomeni Dilan Telkök, geçen yıl da ilk kez anne baba olma sevinci yaşamıştı.

Muğla'da yaşayan ünlü çiftin trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilan Telkök, "Maalesef geçen gece İzmir dönüşü büyük bir trafik kazası geçirdik. Şükür ki karşı taraf da dahil olmak üzere hepimiz sağ kurtulduk. Verilmiş sadakamız varmış." dedi.

berkay-hardal-dilan-telkok.webp

"KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ VE ÖLÜMDEN DÖNDÜ"

Kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatan Telkök, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan bir ay önce abim kalp krizi geçirmişti ve ölümden döndü. Muğla'da yaşadığımız için biliyorsunuz ki burada böyle doktora randevu, MR çekilmek için yer bulmak çok zor olabiliyor. Abimin de kalbiyle alakalı olan sorunuyla ilgili tekrar böyle bir MR çekilmesi gerekiyordu. Pıhtı gibi bir şey gözüküyordu ama buradaki makinelerde tam gözükmüyordu. O yüzden İzmir'e aslında o niyetle gittik o gün.

"BÜYÜK BİR KAZAYDI"

Berkay'la abim MR çektirmeye gitti, bizi bıraktılar. Sonrasında bizi aldılar ve tekrar biz gece dönüş yoluna koyulduk. Maalesef dönüş yolunda normalde sapacağımız yerden sapmadık. Yolu kaçırdık, arkalı önlü gidiyorduk abimlerle. Yolu kaçırdık, yolu kaçırınca da başka bir yola girdik. Orada da maalesef ki bir tabela yönlendirmesinden dolayı çift şerit zannedip dönüş yaptık. Dönüş yaptığımız sırada da bir kaza gerçekleşti. Büyük bir kazaydı. Allah'a şükürler olsun sağ salim yani herkes atlattı.

berkay-hardal-dilan-telkok-kaza.webp

Tarkan talimat verdi: İhtar çekin!Tarkan talimat verdi: İhtar çekin!

"KAFAMI VURDUM, BACAĞIMDA HAFİF BİR YARA VAR"

Ben biraz şoktaydım o gün, o gece orada. Ama herkes sağlıklı. Noyan iyi, Berkay iyi. Onlara hiçbir şey olmadı. En ufak bir çizik bile yok onlarda. Ben bir hafif kafamı vurdum, bir de bacağımda hafif bir... bardak vardı arkada cam bardak. O girdi galiba bacağıma emin değilim. Bacağımda hafif bir yara var. Onun dışında dediğim gibi verilmiş sadakamız varmış, olacağı varmış diyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

