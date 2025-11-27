Ünlü iş insanı Raif Dinçkök'ün babalık davasında DNA raporu çıktı
Ünlü iş insanı Raif Dinçkök'ün eski sevgilisi Sevinç Yıldız, bebeğinin babasının Raif Dinçkök olduğunu iddia etmişti.
İddiaların ardından, Raif Dinçkök ile sanatçı Sevinç Yıldız arasında süren babalık davasında beklenen DNA raporu çıktı. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen DNA raporu, İstanbul 15. Aile Mahkemesi’ne ulaştı ve dosyaya resmen girdi.
DNA SONUCU ORTAYA ÇIKTI: %99,99
Emrullah Erdinç'in haberine göre, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi, Raif Dinçkök’ten alınan DNA örneklerini, anne Sevinç Yıldız ve geçen yıl dünyaya gelen İris Sera’nın profilleriyle karşılaştırdı.
İris Sera adlı bebeğin kimliği üzerine süren tartışmada, babalık artık bilimsel olarak kesinleşti.
DNA raporunun sonuçlarına göre, Raif Dinçkök’ün, %99,99 ihtimalle İris Sera’nın biyolojik babası olduğu tespit edildi.
Diğer yandan Sevinç Yıldız’ın avukatı Serdar Tokdemir, rapora ilişkin şimdilik bir açıklamada bulunmadı.