Ünlü iş insanı Raif Dinçkök'ün babalık davasında DNA raporu çıktı

Ünlü iş insanı Raif Dinçkök'ün babalık davasında DNA raporu çıktı
Yayınlanma:
Ünlü iş insanı Raif Dinçkök'ün, Sevinç Yıldız ile süren babalık davasında, DNA raporu sonuçları ortaya çıktı.

Ünlü iş insanı Raif Dinçkök'ün eski sevgilisi Sevinç Yıldız, bebeğinin babasının Raif Dinçkök olduğunu iddia etmişti.

İddiaların ardından, Raif Dinçkök ile sanatçı Sevinç Yıldız arasında süren babalık davasında beklenen DNA raporu çıktı. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen DNA raporu, İstanbul 15. Aile Mahkemesi’ne ulaştı ve dosyaya resmen girdi.

435306.webp

Tarkan talimat verdi: İhtar çekin!Tarkan talimat verdi: İhtar çekin!

DNA SONUCU ORTAYA ÇIKTI: %99,99

Emrullah Erdinç'in haberine göre, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi, Raif Dinçkök’ten alınan DNA örneklerini, anne Sevinç Yıldız ve geçen yıl dünyaya gelen İris Sera’nın profilleriyle karşılaştırdı.

İris Sera adlı bebeğin kimliği üzerine süren tartışmada, babalık artık bilimsel olarak kesinleşti.

DNA raporunun sonuçlarına göre, Raif Dinçkök’ün, %99,99 ihtimalle İris Sera’nın biyolojik babası olduğu tespit edildi.

1200x675-baba-sahip-cikti-oglu-kacti-sosyete-ayni-kaderi-yasayan-dinckokleri-konusuyor-1760930362644.webp​​​​​​​

Diğer yandan Sevinç Yıldız’ın avukatı Serdar Tokdemir, rapora ilişkin şimdilik bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Magazin
Tarkan talimat verdi: İhtar çekin!
Tarkan talimat verdi: İhtar çekin!
Jennifer Lopez'in Türk pırlanta markasından kazancı ortaya çıktı
Jennifer Lopez'in Türk pırlanta markasından kazancı ortaya çıktı