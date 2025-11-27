Tarkan talimat verdi: İhtar çekin!

Yıllar sonra İstanbul'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Tarkan, konser biletlerinin karaborsada satılması üzerine ekibine talimat verdi.

Megastar Tarkan'ın 6 yıl aradan sonra İstanbul'da vereceği 8 konser için biletler rekor sürede tükendi. Ancak en ucuzu 1500 TL, en pahalısı ise 12 bin 600 TL'den satılan biletlerin karaborsa fiyatları çok yüksek meblağlara ulaştı.

Yeniçağ'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, biletlerin 200 bin TL'ye kadar çıkması üzerine Tarkan, karaborsada satışı engellemek için ekibine "İhtar çekin, hukuki yollara başvuralım" şeklinde talimat verdi.

MALİYET 80 MİLYON TL

Ünlü şarkıcı, 16-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştireceği 8 konser serisinde toplamda 50 binin üzerinde hayranıyla buluşacak.

Her bir konserin maliyeti 10 milyon TL olarak hesaplanırken, 8 konserlik serinin toplam maliyeti 80 milyon TL'yi buluyor. Bu dev organizasyonda 300 kişilik bir ekip çalışacak ve sahne değiştirilip 'T' şeklini alacak.

Tarkan'ın bu konseri kendi şirketi üzerinden organize ediyor olması sebebiyle, masraflar çıktıktan sonra kalan payın ünlü şarkıcıya kalacağı ve bunun milyonlarca liraya ulaşacağı belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

