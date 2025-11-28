Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ve nişanlısı Asil Gök'ün aylardır rahatsız eden takıntılı hayranı Şinasi Türkmen hakkında açılan davada mahkeme kararı açıklandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sahte hesaplarla ünlü çifti sürekli rahatsız eden ve tehdit eden Şinasi Türkmen, yaptığı savunmada pişman olduğunu ve bir daha böyle bir şey yapmayacağını dile getirdi.

PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, mahkeme, sanığın cezalandırılmasına hükmetti. Türkmen, birden fazla suçtan cezalandırıldı:

Derya Uluğ'a yönelik ısrarlı takip suçundan verilen 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası, 15 bin TL adli para cezasına çevrildi.

Nişanlısı Asil Gök'e yönelik tehdit suçlarından verilen ceza ise 17 bin 500 TL adli para cezasına çevrildi.

Sanık Şinasi Türkmen, toplamda 32 bin 500 TL adli para cezası ödemekle yükümlü kılındı.

Şinasi Türkmen, hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen, ünlü şarkıcının konser verdiği mekanlara gitmeye devam ederek çifte yönelik ısrarlı takibini sürdürmüştü.