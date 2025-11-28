Serenay Sarıkaya'dan bir ayda 2 dev anlaşma! 32 milyonun ardından...

Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bir ay içinde iki büyük reklam anlaşmasına imza atarak dikkatleri üzerine çekti.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra, reklam dünyasının da öne çıkan yüzlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, son bir ayda art arda imzaladığı dev anlaşmalarla gündem oldu.

Geçtiğimiz ay, bir jean markasıyla anlaşmasını yenileyen ve yaptığı 32 milyon TL'lik yeni reklam anlaşmasıyla adından söz ettiren Sarıkaya, şimdi de dünyaca ünlü bir kozmetik markasıyla el sıkışmaya hazırlanıyor.

MARKANIN YÜZÜ OLACAK

Sarıkaya, bu yeni anlaşma ile 2026 yılı itibarıyla ünlü kozmetik markasının yeni yüzü olacak.

Yakın zamanda imzaların atılması beklenen bu anlaşma kapsamında oyuncu, bir yıl boyunca markanın reklam filmlerinde ve özel fotoğraf çekimlerinde yer alacak

Serenay Sarıkaya'nın, artık yatırım kararlarını da ekonomistlere danışmadan almadığı iddia edildi.

Kazancının büyük bir çoğunluğunu gayrimenkule yönlendiren oyuncunun, Kaz Dağı eteklerinde bir villası ve İstanbul'da çok sayıda dairesi olduğu öne sürülüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

