Kanser tedavisi gören Gül Onat sağlık durumunu açıkladı

Yayınlanma:
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat'tan sevenlerine müjdeli haber geldi.

Usta oyuncu Gül Onat'tan sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden 71 yaşındaki Onat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gördüğü iki işlemin sonuçlarını duyurdu.

"ŞÜKÜR HEPSİ TEMİZ ÇIKTI"

Zorlu kemoterapi sürecine devam ettiğini belirten Gül Onat, sevenlerine şu sözlerle seslendi:

"Dostlar, iki işlem gördüm. Şükür hepsi temiz çıktı. Şimdi zehirterapiye devam... Sizleri bilgilendireceğim sürekli, hepiniz sağlıkla kalın."

GÜL ONAT KİMDİR?

4 Kasım 1953'te Ankara'da doğmuştur. Eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı'nda tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini 1975 yılında “Sefer Seferde” isimli sinema filmi ile yaşamıştır. Daha sonra sayısız dizi ve filmde rol almıştır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

