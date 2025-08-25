İrem Derici hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı İrem Derici'den sevenlerini korkutan bir haber geldi. Bu sabah Gel Konuşalım adlı magazin programına konuk olması beklenen Derici, aniden rahatsızlandı.

Programın sunucularından Ece Erken, İrem Derici'nin hastalığı sebebiyle programa katılamayacağını duyurdu.

Programa katılamasa da sevenlerini ve izleyicileri merakta bırakmak istemeyen İrem Derici, hastane odasından çektiği bir videoyu gönderdi.

"HEM BOĞAZIM HEM KULAKLARIM İLTİHAPLANMIŞ"

Serum takılı halde konuşan Derici, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü şarkıcı videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi antibiyotiği taktılar. Sonra da vitamin verecekler. Hem boğazım hem kulaklarım iltihaplanmış. Ateş 38,9'du geldiğimde. Kimin gözü kaldıysa gözüne..."

