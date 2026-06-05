İranlı sanatçının Türkiye'deki konseri iptal edildi! Gerekçe: 'Haklı hassasiyetler'

Dünyaca ünlü İranlı müzisyen Mohsen Namjoo'nun Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleşmesi planlanan konser etkinliğine izin verilmedi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Çankaya Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Namjoo'nun 13 Haziran'da ilçede düzenlemeyi planladığı konser etkinliğine izin verilmediği duyuruldu.

"HAKLI HASSASİYETLER" GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Kaymakamlığın açıklamasında, "İran asıllı Mohsen Namjoo'nun, 13 Haziran'da planlanan konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

DAHA ÖNCE DE KONSERLERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

İranlı müzisyenin, 2025 yılında İstanbul'da düzenlenmesi planlanan konseri 16 binden fazla kişinin yoğun ilgisine rağmen "dini gerekçeler" nedeniyle yapılamamıştı.

"BEN NE DİNSİZİM, NE DE ALLAH'SIZIM"

Şarkılarında Kur'an ayetlerinden alıntılar yaptığı gerekçesiyle İran'da hakkında dava açılan Namjoo, bu süreçte ülkesini terk ederek ABD'ye yerleşmişti. Sanatçının Türkiye'de 2022 yılında düzenlenmesi planlanan konserleri de iptal edilmişti.

Konserlerinin iptal edilmesinin ardından bir mektup yayımlayan Namjoo, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Namjoo açıklamasında, "Ben ne dinsizim, ne de Allah'sızım. Her zaman ilham kaynağım olan Kur'an-ı Kerim'le asla alay etmedim, O’nu küçük düşürmedim. Kur'an'ın hiçbir ayetini değiştirmedim. Bu ciddi ve asılsız bir suçlamadır" ifadelerini kullanmıştı. (AA)