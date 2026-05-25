İki ünlü grup Türkiye'ye geliyor: İşte konser tarihleri!
Metal müziğin ünlü grupları Haggard ve Manowar Türkiye’de sahne almaya hazırlanıyor. İşte konser tarihleri...
Dünyaca ünlü metal müzik grupları Manowar ile Haggard, İstanbul'da konser verecek.
1989'da Almanya'da kurulan senfonik metal grubu Haggard, 9 Ekim'de Ankara'da, 10 Ekim'de İzmir'de ve 11 Ekim'de İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.
Öte yandan, New York'ta 1980'de kurulan heavy metal grubu Manowar ise 31 Temmuz 2027'de KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.
ÖN SATIŞLARI BAŞLADI
Grup, "Kings of Metal" albümünün tamamının yanı sıra sevilen birçok parçasını konserde seslendirecek. Grubun konserinin ön satışları da bugün itibarıyla başladı.
"Heavy Metal'in Kralları" olarak tanınan grup, fantastik temalı şarkı sözleri, yüksek sesli sahne performansları ve "gerçek metal (true metal)" akımının öncülüğünü yapmalarıyla tanınıyor. (AA)
