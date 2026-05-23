Tan Taşçı'nın gözaltı sonrası ilk konserinde korku dolu anlar: Alevler yüzüne geldi

Tan Taşçı, serbest bırakılmasının ardından İzmir’de konser verdi. Ünlü şarkıcı sahne şovu sırasında kullanılan alev efektinin yüzüne gelmesiyle kısa süreli panik yaşadı. Korku dolu anlar kameralara anbean yansıdı.

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, İzmir’de verdiği konserde talihsiz bir kaza yaşadı. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda sahne alan Taşçı’nın yüzüne, sahne şovları sırasında kullanılan alev efekti geldi. O anlar izleyicilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

ALEVLER BİR ANDA YÜKSELDİ

Konser sırasında kullanılan özel efektler kısa süreli paniğe neden oldu. Şarkısını seslendirdiği sırada sahnenin ön bölümünden yükselen alevin bir anda Tan Taşçı’nın yüzüne doğru geldiği görüldü.

Yaşanan olay sonrası seyirciler de kısa süreli korku yaşadı.

KONSERE DEVAM ETTİ

Talihsiz kazanın ardından ciddi bir sorun olmadığı görülen Tan Taşçı, konserine ara vermeden devam etti. Ünlü sanatçının soğukkanlı tavrı sosyal medyada da gündem oldu.

GÖZALTI SONRASI İLK KONSERİYDİ

Tan Taşçı, geçtiğimiz günlerde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

