İç çamaşırıyla sokakta gezen ünlü rapçi tutuklandı!

"Old Town Road" şarkısıyla rekorlar kıran, Grammy ödüllü rapçi Lil Nas X'in, Los Angeles'ta polisle yaşadığı bir arbedenin ardından tutuklandığı yetkililer tarafından doğrulandı.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) sözcüsü, Perşembe sabahı yerel saatle 05:30'da Ventura Bulvarı'nda bir adamın iç çamaşırıyla yürüdüğüne dair gelen ihbarlar üzerine ekiplerin olay yerine sevk edildiğini belirtti. İç çamaşırıyla sokakta gezen kişi "Old Town Road" şarkısıyla rekorlar kıran, Grammy ödüllü rapçi Lil Nas X'ti.

AŞIRI DOZ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Polisin iddiasına göre, olay yerine varan memurlara saldıran ünlü rapçi, saldırı şüphesiyle gözaltına alındı. Polis sözcüsü Charles Miller, Lil Nas X'in daha sonra olası bir aşırı doz tedavisi için hastaneye götürüldüğünü açıkladı. Ünlü rapçinin tutuklandığı öğrenildi.

Gerçek adı Montero Lamar Hill olan Lil Nas X'in bu yıl merakla beklenen ikinci stüdyo albümü "Dreamboy"u çıkarması bekleniyordu.