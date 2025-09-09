Hayranları endişelenmişti: Dwayne Johnson'ın ani zayıflığının nedeni ortaya çıktı

Hayranları endişelenmişti: Dwayne Johnson'ın ani zayıflığının nedeni ortaya çıktı
Yayınlanma:
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Sosyal medyada "hasta mı?" yorumları yapılırken Johnson, zayıflığının nedenini açıkladı.

"The Rock" olarak tanınan Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Dwayne Johnson, son dönemdeki dikkat çeken zayıflığının nedenini açıkladı.

Son haftalarda Venedik Film Festivali’nde ve Toronto’daki kırmızı halıda oldukça ince görünen Johnson’ın görüntüsü hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada birçok kişi oyuncunun sağlığından endişe etmişti. Ünlü oyuncu, Benny Safdie’nin yöneteceği film için forma girdiğini duyurdu.

dwayne-johnson.webp

Toronto Film Festivali’nde konuşan Johnson, MMA efsanesi Mark Kerr’in hikâyesini anlatan ve Ekim’de vizyona girecek The Smashing Machine filmi için kas kütlesi kazandığını, yeni rolü için ise kilo vermesi gerektiğini söyledi. 53 yaşındaki yıldız, esprili bir şekilde "Yeni diyetim daha az tavuk yemek" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Usain Bolt'un ardından Jackie Chan'i seçtiSırbistan Cumhurbaşkanı Usain Bolt'un ardından Jackie Chan'i seçti

"ÇOK AÇ OLDUĞUM BİR ŞEYDİ"

Johnson, dönüşüm süreciyle ilgili "The Smashing Machine için vücudumu dönüştürmek çok aç olduğum bir şeydi. Kariyerimde çok şanslıydım ama içimde hep ‘Daha fazlasını yapabilir miyim?’ diye soran bir ses vardı" ifadelerini kullandı.

the-rock.webp

Şevval Şahin’in "resmi araç" skandalına bakanlıktan açıklamaŞevval Şahin’in "resmi araç" skandalına bakanlıktan açıklama

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Magazin
Ünlü müzisyen 42 yaşında hayatını kaybetti: Ölüm nedeni açıklanmadı!
Ünlü müzisyen 42 yaşında hayatını kaybetti: Ölüm nedeni açıklanmadı!
Sırbistan Cumhurbaşkanı Usain Bolt'un ardından Jackie Chan'i seçti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Usain Bolt'un ardından Jackie Chan'i seçti