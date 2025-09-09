Hayranları endişelenmişti: Dwayne Johnson'ın ani zayıflığının nedeni ortaya çıktı

"The Rock" olarak tanınan Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Dwayne Johnson, son dönemdeki dikkat çeken zayıflığının nedenini açıkladı.

Son haftalarda Venedik Film Festivali’nde ve Toronto’daki kırmızı halıda oldukça ince görünen Johnson’ın görüntüsü hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada birçok kişi oyuncunun sağlığından endişe etmişti. Ünlü oyuncu, Benny Safdie’nin yöneteceği film için forma girdiğini duyurdu.

Toronto Film Festivali’nde konuşan Johnson, MMA efsanesi Mark Kerr’in hikâyesini anlatan ve Ekim’de vizyona girecek The Smashing Machine filmi için kas kütlesi kazandığını, yeni rolü için ise kilo vermesi gerektiğini söyledi. 53 yaşındaki yıldız, esprili bir şekilde "Yeni diyetim daha az tavuk yemek" dedi.

"ÇOK AÇ OLDUĞUM BİR ŞEYDİ"

Johnson, dönüşüm süreciyle ilgili "The Smashing Machine için vücudumu dönüştürmek çok aç olduğum bir şeydi. Kariyerimde çok şanslıydım ama içimde hep ‘Daha fazlasını yapabilir miyim?’ diye soran bir ses vardı" ifadelerini kullandı.

