Şevval Şahin’in "resmi araç" skandalına bakanlıktan açıklama

Şevval Şahin’in "resmi araç" skandalına bakanlıktan açıklama
Yayınlanma:
Ünlü manken Şevval Şahin'in, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Resmi hizmete mahsustur" yazılı kart olan bir araçla görüntülenmesinin ardından bakanlıktan açıklama geldi.

Ünlü manken Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde İstanbul Bebek’te bir otelden çıkarken sevgilisi Burak Ateş'in kendisine tahsis ettiği araca bindi.

Aracın ön camında yer alan "Resmi hizmete mahsustur" yazısı sosyal medyada tepki topladı. Tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı, söz konusu aracın bakanlığa ait olmadığını açıkladı.

evval-sahin-arac.webp

Veda Mektubu'ndan sonra Nurgül Yeşilçay'ın yeni adresi belli olduVeda Mektubu'ndan sonra Nurgül Yeşilçay'ın yeni adresi belli oldu

"BAKANLIĞIMIZA AİT BİR ARAÇ DEĞİL"

Söz konusu araç tanıtım kartının yasa dışı kullanıldığı belirten, Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Uysan tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bahse konu haberde yer alan araç, Ticaret Bakanlığımıza ait veyahut Bakanlığımıza tahsis edilmiş bir araç kesinlikle olmayıp, aracın Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Altın Ateş Kimya AŞ'nin temsilcisi Ali Uğur Ateş'in oğlu, aynı zamanda anılan Birliğin Yönetim Kurulu Üyesi AAG Kimya Dış Ticaret AŞ'nin temsilcisi olan Burak Ateş'in kullanımında olduğu görülmektedir.

Söz konusu yasa dışı araç tanıtım kartı kullanımının, Bakanlığımız izni/onayı/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkân bulunmamaktadır.

Ancak, yanlış kullanımların devam etmekte olduğu anlaşıldığından, gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını teminen konu İstanbul ve Mersin Valiliklerine de intikal ettirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

burak-ates.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Magazin
Veda Mektubu'ndan sonra Nurgül Yeşilçay'ın yeni adresi belli oldu
Veda Mektubu'ndan sonra Nurgül Yeşilçay'ın yeni adresi belli oldu
Ünlü şarkıcı kötü haberi verdi: Konuşma yetisini kaybetti!
Ünlü şarkıcı kötü haberi verdi: Konuşma yetisini kaybetti!