Şevval Şahin’in "resmi araç" skandalına bakanlıktan açıklama
Ünlü manken Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde İstanbul Bebek’te bir otelden çıkarken sevgilisi Burak Ateş'in kendisine tahsis ettiği araca bindi.
Aracın ön camında yer alan "Resmi hizmete mahsustur" yazısı sosyal medyada tepki topladı. Tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı, söz konusu aracın bakanlığa ait olmadığını açıkladı.
"BAKANLIĞIMIZA AİT BİR ARAÇ DEĞİL"
Söz konusu araç tanıtım kartının yasa dışı kullanıldığı belirten, Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Uysan tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bahse konu haberde yer alan araç, Ticaret Bakanlığımıza ait veyahut Bakanlığımıza tahsis edilmiş bir araç kesinlikle olmayıp, aracın Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Altın Ateş Kimya AŞ'nin temsilcisi Ali Uğur Ateş'in oğlu, aynı zamanda anılan Birliğin Yönetim Kurulu Üyesi AAG Kimya Dış Ticaret AŞ'nin temsilcisi olan Burak Ateş'in kullanımında olduğu görülmektedir.
Söz konusu yasa dışı araç tanıtım kartı kullanımının, Bakanlığımız izni/onayı/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkân bulunmamaktadır.
Ancak, yanlış kullanımların devam etmekte olduğu anlaşıldığından, gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını teminen konu İstanbul ve Mersin Valiliklerine de intikal ettirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."