Veda Mektubu'ndan sonra Nurgül Yeşilçay'ın yeni adresi belli oldu

Veda Mektubu'ndan sonra Nurgül Yeşilçay'ın yeni adresi belli oldu
Yayınlanma:
Son olarak Veda Mektubu dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın yeni adresi belli oldu.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, setlere geri dönüyor.

Yeşilçay, daha önce İkinci Bahar, Asmalı Konak ve Paramparça gibi dizilerle hafızalara kazınmış, son olarak Veda Mektubu adlı dizide yer almıştı. Dizinin bitmesinin ardından ünlü oyuncunun yeni adresi merak konusu olmuştu.

nurgul-yesilcay.webp

Ünlü şarkıcı kötü haberi verdi: Konuşma yetisini kaybetti!Ünlü şarkıcı kötü haberi verdi: Konuşma yetisini kaybetti!

İMZA AŞAMASINA GELDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nurgül Yeşilçay, Ay Yapım’ın Ömür Usta dizisiyle imza aşamasında bulunuyor.

Ay Yapım’ın 2026 projeleri arasında yer alan Ömür Usta dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Yeşilçay, dizide 15 yaşında evlendirilen ve ortadan kaybolan eşinin ardından üç çocuğu, bir torunu ve kayınvalidesine bakmakla sorumlu olan özel bir kadını canlandıracak. Karakter, aynı zamanda boyacılık ve tamircilikle geçimini sağlayacak. Diziyi Hilal Saral yönetirken, senaryoyu ise Çağla Kızılelma kaleme alıyor.

nurgul-yesilcay-veda-mektubu.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Magazin
Şevval Şahin’in "resmi araç" skandalına bakanlıktan açıklama
Şevval Şahin’in "resmi araç" skandalına bakanlıktan açıklama
Ünlü şarkıcı kötü haberi verdi: Konuşma yetisini kaybetti!
Ünlü şarkıcı kötü haberi verdi: Konuşma yetisini kaybetti!