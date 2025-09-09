Veda Mektubu'ndan sonra Nurgül Yeşilçay'ın yeni adresi belli oldu

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, setlere geri dönüyor.

Yeşilçay, daha önce İkinci Bahar, Asmalı Konak ve Paramparça gibi dizilerle hafızalara kazınmış, son olarak Veda Mektubu adlı dizide yer almıştı. Dizinin bitmesinin ardından ünlü oyuncunun yeni adresi merak konusu olmuştu.

İMZA AŞAMASINA GELDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nurgül Yeşilçay, Ay Yapım’ın Ömür Usta dizisiyle imza aşamasında bulunuyor.

Ay Yapım’ın 2026 projeleri arasında yer alan Ömür Usta dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Yeşilçay, dizide 15 yaşında evlendirilen ve ortadan kaybolan eşinin ardından üç çocuğu, bir torunu ve kayınvalidesine bakmakla sorumlu olan özel bir kadını canlandıracak. Karakter, aynı zamanda boyacılık ve tamircilikle geçimini sağlayacak. Diziyi Hilal Saral yönetirken, senaryoyu ise Çağla Kızılelma kaleme alıyor.