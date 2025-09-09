Ünlü şarkıcı kötü haberi verdi: Konuşma yetisini kaybetti!

Ünlü şarkıcı kötü haberi verdi: Konuşma yetisini kaybetti!
Yayınlanma:
İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Peter Andre, Parkinson ve Alzheimer ile mücadele eden annesinin konuşma yetisini kaybettiğini açıkladı.

İngiliz şarkıcı Peter Andre, annesi Thea’nın sağlığıyla ilgili kötü bir haber paylaştı. Andre, annesinin Parkinson ve Alzheimer ile mücadelesi sırasında konuşma yetisini kaybettiğini açıkladı.

52 yaşındaki şarkıcı, Avustralya’da yaşayan 89 yaşındaki annesinin son birkaç yılda yaşadığı sağlık sorunları hakkında konuştu. New! dergisindeki köşe yazısında Andre, "Bu gerçekten yürek parçalayıcı. Alzheimer gibi bir hastalık sadece hasta için değil, onları seven ve bakımını üstlenenler için de çok zor. Gerilemeyi görüyorum ve biz yakınlarının hissettiği suçluluk ve endişeyi biliyorum. Herkes için çok acı verici" dedi.

peter-andre-annesi.jpg

Mustafa Sandal'ın davasında 2 yıl sonra karar çıktıMustafa Sandal'ın davasında 2 yıl sonra karar çıktı

"KONUŞMA YETİSİ NEREDEYSE KALMAMIŞ"

Andre, "Konuşma yetisi neredeyse kalmamış olsa da annemin kalbinin sevgi ve destekle dolacağını biliyorum" dedi.

Mayıs ayında Andre, Avustralya’dan İngiltere’ye dönmeden önce annesiyle duygusal bir vedalaşma anını paylaşmıştı. Paylaşımında, "Annemle vakit geçirmek her zaman yolculuğumun en önemli kısmı. Ne söylediğini tam olarak bilmiyorum ama bazen sözlere gerek yok. Çok yakında geri döneceğim. Onu çok seviyorum ve umarım bunu biliyordur" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

