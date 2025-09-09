Mustafa Sandal'ın davasında 2 yıl sonra karar çıktı

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, “Suç Bende” ve “Gölgede Aynı” albümlerinde yer alan 23 şarkısının dijital müzik platformlarında izinsiz kullanıldığı iddiasıyla yapımcı Şahin Özer’e ait şirketlere dava açmıştı.

Hürriyet'ten Özge Esen'in haberine göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, Sandal’ın telafisi imkânsız maddi ve manevi zarara uğradığı belirtilmişti.

"Anne olmaya hazırım" diyen Hadise'den çarpıcı açıklamalar!

2 YILDIR SÜREN DAVA SONUÇLANDI

İki yıldır süren dava sürecinin ardından mahkemenin kararı belli oldu. Mahkeme, ünlü şarkıcıyı haklı buldu ve Şahin Özer’e ait şirketlerin söz konusu eserleri dijital mecralarda izinsiz kullanmasının önlenmesine karar verdi.

Murat Dalkılıç'ın yeni aşkı belgelendi: El ele ilk görüntü!