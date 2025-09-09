Murat Dalkılıç'ın yeni aşkı belgelendi: El ele ilk görüntü!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya’nın aşkı, birlikte gittikleri akşam yemeği sonrası el ele görüntülenmeleriyle ortaya çıktı.

Bir süredir haklarında aşk iddiaları ortaya atılan şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya, birlikte görüntülendi. İkilinin ilişkisi, romantik bir akşam yemeği sonrası basın mensuplarına yakalanmalarıyla belgelendi.

Habertürk’ten Atakan Makar’ın haberine göre, çift, akşam yemeğinde yalnız değildi. Ünlü oyuncu Ege Kökenli de çifte eşlik etti. Akşam yemeğinin ardından Dalkılıç ve Kaya, mekandan birlikte çıktı.

murat-dalkilic-ozgu-kaya.jpg

Murat Dalkılıç, basın mensuplarının objektiflerini fark edince Özgü Kaya’nın elini tutarak adeta aşkını ilan etti. Kaya, muhabirlerin ilişki hakkındaki sorularını yanıtsız bırakırken, Dalkılıç "Daha sonra uzun uzun konuşuruz" demekle yetindi.

İkilinin yaklaşık 4 aydır aşk yaşadığı, 2 ay boyunca Kuşadası’nda tatil yaptığı öğrenildi.

murat-ozgu.webp

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz aylarda burnundan 11’inci kez ameliyat olan Dalkılıç, sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdi.

Ünlü şarkıcı, "Hala bir değişiklik yok, doktorlarla sürekli istişare halindeyiz" ifadelerini kullandı.

murat-dalkilic-ozgu.jpg

Kaynak:Habertürk

