Ünlü şarkıcı Hadise, L’Officiel Türkiye’nin yeni sayısının kapağında samimi itiraflarda bulundu. Anne olmaya hazır olduğunu söyleyen Hadise, "Dünya kötüleşiyor ama ben bu karanlığa güzel bir evlat bırakacağım" dedi.

"ÇOCUĞUM OLURSA BENİ BAMBAŞKA BİR KADIN YAPACAK"

Anne olmak ile ilgili konuşan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuğumu bu dünyadan uzak tutmak isterim. Çünkü o, bu hayatı seçmeyecek. Özgürce yaşasın isterim. Ama aynı zamanda çocuğuyla kaliteli vakit geçiren bir anne olmak isterim. Telefonda değil, yanında. Biliyorum, çocuğum olursa beni bambaşka bir kadın yapacak."

"HADİSE’Yİ OLDUĞU GİBİ KABUL ETMEYENLE MUTLU OLAMAM"

Aşk hayatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Hadise, eskiden romantik hayallerin peşinden koştuğunu ancak artık daha gerçekçi olduğunu söyledi:

"Üç yıl önce sorsaydın umutsuz bir romantiktim. Ama artık ne istediğimi çok iyi biliyorum. Hadise’yi olduğu gibi kabul etmeyenle mutlu olamam. Gereksiz insanlarla vakit kaybetmek istemiyorum."

"ARKAMDA HOLDİNG PATRONU BİR BABA YOK"

Kendi hayat öyküsüne de değinen şarkıcı, işçi bir aileden geldiğini ve sahneye çıktığı ilk günden beri kendi yolunu açtığını belirtti: