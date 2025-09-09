Sırbistan Cumhurbaşkanı Usain Bolt'un ardından Jackie Chan'i seçti

Sırbistan'da düzenlenecek EXPO 2027’nin Usain Bolt’un ardından ikinci resmi elçisi Jackie Chan oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliğinde düzenlenecek EXPO 2027'nin ikinci resmi elçisi Hong Konglu dünya yıldızı Jackie Chan oldu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belgrad'da Chan ile bir araya geldiğini belirtti.

Chan'in, Sırbistan'da 15 Mayıs-15 Ağustos 2027'de düzenlenecek EXPO için ikinci resmi elçi olduğunu açıklayan Vucic, "Chan'in karizma ve enerjisiyle bir dünya yıldızı olarak Sırbistan'da EXPO'yu tanıtacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

İLK RESMİ ELÇİ USAİN BOLT SEÇİLMİŞTİ

EXPO 2027'nin ilk resmi elçisinin ise dünyaca ünlü eski sprinter Usain Bolt olduğu ifade edilmişti.

Bu arada, Sırbistan, EXPO 2027'ye 120'den fazla ülkenin katılacağını da açıklamıştı.

Belgrad EXPO 2027, "İnsanlık İçin Oyna, Herkes İçin Spor ve Müzik" temasıyla 93 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak:AA

