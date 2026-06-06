Konuşanlar programıyla tanınan komedyen Hasan Can Kaya ile reklamcı Duygu Karabaş, 5 Haziran'da New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirilen sade bir törenle evlendi. Nikahı New York Başkonsolosu Ahmet Yazal kıyarken şahitlik görevini ünlü işletmeci Hakkı Akdeniz üstlendi.

Yaklaşık 20 davetlinin katıldığı nikahın ardından çift, New York sokaklarında düğün fotoğrafları çektirdi. Kaya, fotoğrafları sosyal medya hesabından "Dün böyle bir şey oldu" notuyla paylaştı.

NİŞAN ORTAKÖY'DE YAPILMIŞTI

Çift ilişkilerini resmileştirmek için ilk adımı 29 Mart'ta atmıştı. Ortaköy'deki Feriye'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir nişan töreni düzenleyen ikili, o dönemde magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı törende geleneksel kız isteme merasimi de gerçekleştirilmişti.

FRANK SİNATRA DETAYI

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kaya ve Karabaş, Konuşanlar'ın sezon finalinin ardından yaklaşık 1 ay önce MIT'te eğitim programlarına katılmak ve dil eğitimi almak için ABD'ye gitmişti. Kaya, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda evlilik teklifini Frank Sinatra'nın teklif ettiği yerde yaptığını anlatmış, "Nişan ve düğün yapmayacağız, sade bir şekilde evlenmek istiyoruz" demişti.

Gösterişli düğünlerden hoşlanmadığını daha önce de dile getiren Kaya, sözünü tutarak kalabalık organizasyonlar yerine yakın çevresinin yer aldığı samimi bir tören tercih etti.