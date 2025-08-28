Hakan Sabancı da Hande Erçel'i sildi!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın iki yıldır süren ilişkilerinin bittiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel’in sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını silmesi dikkat çekmişti.

Bu hamlenin ardından gözler Hakan Sabancı’ya çevrildi. Sabancı’nın da aynı şekilde Erçel ile yer aldığı kareleri kaldırdığı görüldü.

Çiftin bu tavrı, "ayrılık kesinleşti" yorumlarına neden oldu. Ancak ikilinin hâlâ birbirlerini takip etmeyi sürdürmesi, kafa karışıklığını da beraberinde getirdi.

AYRILIK NEDENİ 'ARZU SABANCI' İDDİASI

Sık sık yurt dışı seyahatleriyle gündeme gelen ve evlilik yolunda oldukları öne sürülen çiftin ayrılığıyla ilgili farklı iddialar da ortaya atıldı. İlişkinin bitme nedeni olarak Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın evliliğe sıcak bakmaması gösterildi.

