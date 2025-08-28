Hakan Sabancı da Hande Erçel'i sildi!

Hakan Sabancı da Hande Erçel'i sildi!
Hande Erçel’den sonra Hakan Sabancı da sosyal medyada birlikte oldukları fotoğrafları sildi. Bu hamlenin ardından iki yıllık ilişkinin bittiği iddiaları güçlendi.

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın iki yıldır süren ilişkilerinin bittiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel’in sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını silmesi dikkat çekmişti.

Bu hamlenin ardından gözler Hakan Sabancı’ya çevrildi. Sabancı’nın da aynı şekilde Erçel ile yer aldığı kareleri kaldırdığı görüldü.

Çiftin bu tavrı, "ayrılık kesinleşti" yorumlarına neden oldu. Ancak ikilinin hâlâ birbirlerini takip etmeyi sürdürmesi, kafa karışıklığını da beraberinde getirdi.

Emre Altuğ’un imdadına oğlu koştu: "Hayatını kurtardım baba!"Emre Altuğ’un imdadına oğlu koştu: "Hayatını kurtardım baba!"

AYRILIK NEDENİ 'ARZU SABANCI' İDDİASI

Sık sık yurt dışı seyahatleriyle gündeme gelen ve evlilik yolunda oldukları öne sürülen çiftin ayrılığıyla ilgili farklı iddialar da ortaya atıldı. İlişkinin bitme nedeni olarak Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın evliliğe sıcak bakmaması gösterildi.

Popstar’da tartışmışlardı: Rıza Tamer 21 yıl sonra Deniz Seki’nin karşısına çıktıPopstar’da tartışmışlardı: Rıza Tamer 21 yıl sonra Deniz Seki’nin karşısına çıktı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

