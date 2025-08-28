Emre Altuğ’un imdadına oğlu koştu: "Hayatını kurtardım baba!"

Emre Altuğ’un imdadına oğlu koştu: "Hayatını kurtardım baba!"
Yayınlanma:
Oğullarıyla birlikte tatile çıkan ünlü şarkıcı Emre Altuğ, talihsiz bir an yaşadı. Denizin ortasında kalan Altuğ'un imdadına oğlu koştu.

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, oğulları Uzay ve Kuzey ile birlikte tatil için Çeşme’ye gitti. Son dönemde eski eşi Çağla Şıkel gibi jetsurf sporuna merak saran Altuğ, aldığı kısa eğitimden sonra denize açıldı.

Ancak kısa süre sonra sörf tahtasının motoru arızalandı. Denizin ortasında mahsur kalan Altuğ’un imdadına ise 13 yaşındaki oğlu Uzay yetişti. Jetsurf’üne atlayan Uzay, babasını kıyıya kadar çekmeyi başardı.

emre-altug-jetsurf.webp

KAHKAHALAR ATTI

O anlar tatilcilerin de dikkatini çekerken, Uzay’ın kahkahalar atarak babasına söylediği "Hayatını kurtardım!" sözü etraftakileri gülümsetti.

Emre Altuğ, Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde evlendi. İki oğlu olan çift, 7 yıl süren evliliğin ardından 2015 yılında boşandı.

emre-altug-surf.webp

Kaynak:Habertürk

