Emre Altuğ’un imdadına oğlu koştu: "Hayatını kurtardım baba!"

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, oğulları Uzay ve Kuzey ile birlikte tatil için Çeşme’ye gitti. Son dönemde eski eşi Çağla Şıkel gibi jetsurf sporuna merak saran Altuğ, aldığı kısa eğitimden sonra denize açıldı.

Ancak kısa süre sonra sörf tahtasının motoru arızalandı. Denizin ortasında mahsur kalan Altuğ’un imdadına ise 13 yaşındaki oğlu Uzay yetişti. Jetsurf’üne atlayan Uzay, babasını kıyıya kadar çekmeyi başardı.

KAHKAHALAR ATTI

O anlar tatilcilerin de dikkatini çekerken, Uzay’ın kahkahalar atarak babasına söylediği "Hayatını kurtardım!" sözü etraftakileri gülümsetti.

Emre Altuğ, Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde evlendi. İki oğlu olan çift, 7 yıl süren evliliğin ardından 2015 yılında boşandı.

