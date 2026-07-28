Hackerlar ünlü şarkıcının gizli arşivlerini ele geçirdi! Milyonlara satıyorlar

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Ariana Grande'nin, henüz yayımlanmamış şarkıları ile stüdyo kayıtları ve klip çekimlerine ait görüntülerin sızdırılması nedeniyle kimlikleri henüz belirlenemeyen hackerlara dava açtığı öğrenildi.

Variety dergisinin aktardığına göre Grande, Los Angeles’ta açtığı davada “John Doe” diye nitelendirilen kimliği bilinmeyen kişileri hedef alarak bunların kimliklerinin belirlenmesini ve hesap vermelerini istedi.

Dava dilekçesinde, hackerların "oltalama" saldırıları ve çeşitli siber saldırılar aracılığıyla Grande’nin yakın çalıştığı fotoğrafçı ile yapımcıların dijital hesaplarına erişim sağladığı iddia edildi.

YÜKSEK MEBLAĞLAR KARŞILIĞINDA SATILDI İDDİASI

Bu yöntemle yayımlanmamış şarkılar, stüdyo kayıt oturumlarına ait görüntüler ve müzik videolarıyla ilgili içeriklerin hackerlar tarafından ele geçirildiği, ardından da milyonları bulan yüksek meblağlar karşılığında satıldığı ileri sürüldü.

Ünlü şarkıcının avukatları, yaşananların "yayımlanmamış içeriklerin hukuka aykırı ve ağır şekilde çalınması, yayılması ve istismar edilmesi" anlamına geldiğini belirterek bunun sistematik bir yasa dışı faaliyet olduğunu ifade etti. (AA)