Güllü'nün ölümünden 12 gün önce çekilmişti: O görüntüler ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü’nün, ölümünden 12 gün önce çekilen klibinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

14 Eylül’de Yalova’da çekilen “Eylül Zamanı” adlı şarkısının klibinde son kez kamera karşısına geçen Güllü’nün yanında, kızı Tuyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu da bulunuyordu. Görüntülerde Güllü’nün saç ve makyaj hazırlıklarını titizlikle yaptığı, sahne kostümlerini özenle seçtiği anlar yer aldı.

Hazırlıklar sırasında "Saç yapılmadı daha. Nasıl renk? Güzel değil mi? Tam sonbahar rengi" dediği duyulan Güllü’nün, çekimlerde oldukça neşeli olduğu görüldü.

Ekipten birinin "Nasıl gidiyor ablam?" sorusuna ise, "İyiyim, mükemmel, mükemmel" diye yanıt verdiği anlar dikkat çekti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

26 Eylül gecesi evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüne ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.