Güllü'nün oğlundan Kobra Murat hakkında suç duyurusu

Yayınlanma:
Güllü'nün sır dolu ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun kesin raporu yayımlandı. Rapor, Güllü'nün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması sonucu hayatını kaybettiğini, kanında 3.53 promil alkol bulunduğunu ve tırnaklarında yabancı bir DNA izine rastlanmadığını ortaya koydu. Bu gelişmenin ardından, "cinayet" iddiasında bulunan Kobra Murat hakkında Güllü'nün ailesi suç duyurusunda bulundu.

26 Eylül tarihinde gece saat 01.30 sularında Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve ölümü günlerce manşetlerde kalarak kamuoyunda büyük bir tartışma konusu haline gelen şarkıcı Güllü (Gül Tut) ile ilgili soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Merakla beklenen Adli Tıp Kurumu'nun kati raporu açıklanırken, sanatçının ölümüyle ilgili "cinayet" iddiasında bulunan 'Kobra Murat' olarak bilinen Murat Divandiler hakkında Güllü'nün oğlu tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Olayla ilgili iddiaların ve kafa karışıklığının artması üzerine soruşturma dosyası birkaç gün önce cinayet büroya devredilmişti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ: YÜKSEKTEN DÜŞMEYE BAĞLI GENEL BEDEN TRAVMASI

Güllü hakkında yayımlanan ve soruşturma dosyasına eklenmek üzere Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen adli tıp kati raporu, ölüm nedenindeki sır perdesini araladı. Rapora göre, 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki (olayın yaşandığı kat bazı kaynaklarda 6. kat olarak da belirtilmiştir) kapalı terasta kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek olay yerinde hayatını kaybeden Güllü’nün ön otopsi raporunda darp izine rastlanmadığı kaydedilmişti.

Kesin raporda ise Güllü'nün vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşme ile oluşması mümkün çok sayıda travmatik emare tespit edildiği belirtildi. Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu tarafından verilen mütalaada, ölümün "genel beden travmasına bağlı kafatası, omur, sternum, çok sayıda kot ve ekstremite kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku hasarı, iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu" ifade edildi. Ayrıca raporda, zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığı da vurgulandı.

KANINDA 3.53 PROMİL ALKOL VE BAŞKA DNA PROFİLİNE RASTLANMADI

Otopsinin laboratuvar incelemeleri, çarpıcı detayları ortaya koydu. Güllü'nün kanında yüksek düzeyde, 3.53 promil oranında etil alkol tespit edildi. Biyolojik incelemelerde ise şu sonuçlara varıldı: Alınan anal ve vajinal sürüntü örneklerinde sperm hücresi görülmedi ve cinsel muayenesinde akut travmatik bir değişim saptanmadı. Daha önce sonucu çıkan ve tartışmalara neden olan tırnak örneklerinde de, Güllü'nün kendi DNA profili haricinde herhangi bir başka DNA profiline rastlanmadı.

KOBRA MURAT'IN "CİNAYETİ ÇÖZDÜM" İDDİASI VE AİLENİN HUKUKİ ADIMI

Adli tıp raporu öncesinde, Güllü'nün vefatından 1 saat önce çekilmiş, eğlendiği anları gösteren görüntülerin ilk kez ortaya çıkmasıyla birlikte konuyla ilgili senaryolar türemeye devam ediyordu. Bu sırada 'Kobra Murat' olarak bilinen Murat Divandiler, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla Güllü'nün "cinayetini" çözdüğünü iddia etti.

Kobra Murat videoda şu ifadeleri kullandı:

"Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibi hissediyorum. Odada yaşananları size anlatıyorum; Güllü, o saatte hep TikTok'ta canlı yayın yaparmış. Lavaboya giriyor, elbisesini giriyor, saçını başını düzeltiyor, lavabodan çıkıyor. 'Hazır mıyız?' diyor. Sonra bakıyor ki cam açık, kızlar camdan aşağıda Eşref diye birisiyle konuşuyor. Eşref'e şak şak atıyorlar, 'Biz geliyoruz' diyorlar. Annesi de bunu diyor, 'O ne lan?' diyerek hiddetle oturuyor. Kızlar da 'Hadi görüşürüz' diye kaçmaya çalışıyorlar. Güllü de onları omuzundan tutuyor, Güllü'nün tırnaklarında DNA çıkmamasının sebebi bu. Kızları çekiyor. Kızlar da 'Bırak' diyor, orada sesler geliyor. Ya Güllü'nün eli kayıyor ya da kız 'Bırak' deyip Güllü'yü itiyor. Sultan. Bence Sultan."

Bu iddiaların ardından, sanatçı Gül Tut'un oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter, Güllü’nün avukatı Rahmi Çelik aracılığıyla Murat Divandiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Rojda Altintaş'ın haberine göre Ailenin şikayet dilekçesinde, Kobra Murat’ın internet üzerinden yaptığı yayınlarla Güllü’nün ölümü hakkında "asılsız ve yanıltıcı" bilgiler yaydığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

