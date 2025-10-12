Güllü'nün ölmeden önce son görüntüsü ortaya çıktı! 'O ne lan' sözlerini kızları açıkladı

Şarkıcı Güllü'nün sır ölümü hala gündemde. Ünlü şarkıcının ölümünden sonra ortaya çıkan kamera kayıtlarında 'O ne lan' dediği duyulmuş bu sözleri neden sarf ettiği ise merak konusu olmuştu. Güllü'nün ölmeden önce salonda çekildiği son görüntü ile beraber 'o ne lan' sözlerini neden kullandığını kızları anlattı.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden 'Güllü' 27 Eylül gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümünün ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Ön incelemede Güllü'nün kanında yüksek düzeyde alkol olduğu saptanmış, otopsi raporunda ise tırnaklarından alınan örneklerde başka birisine ait örnekler tespit edilmemişti.

Güllü’nün hayatını kaybetmesinin ardından ilgili soruşturma başlatılırken, çocukları medyada yer alan haberler nedeniyle “acılarını dahi yaşayamadıklarını” ifade etti.

"DÖNDÜĞÜMDE ANNEMİ GÖREMEDİM"

Annesinin kameralara yansıyan "o ne lan" ifadesinin yanlış yorumlandığını söyleyen Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem, "O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu ama annemin eğlenceli halidir. Dans ediyorduk, annem de bize katıldı. Bir anda yüksek bir ses duydum. Döndüğümde annemi göremedim" ifadelerini kullandı.

SALONDAKİ GÖRÜNTÜLERİ

Güllü'nün gece saat 01.30 sıralarında kızı Tuğyan Ülkem ile kızının arkadaşı Sultan'ın odasına gittikten sonra orada oynarken dengesini kaybederek düştüğü belirtilen Güllü'nün ölümünden bir saat önce evinin salonunda çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Image

Çıkan son görüntüde kızı Tuğyan'ın oynadığı, Güllü'nün şarkı söylediği, kızının arkadaşı Sultan'ın ise bu anları kayıt altına aldığı görüldü.

O NE LAN SÖZLERİNİ AÇIKLADILAR

Güllü'nün kızı Tuğyan ile oğlu Yağız Sabah'a konuştu. O ne lan sözlerinin aslında ne anlama geldiği şu şekilde açıklandı:

  • Hakkımızda ortaya atılan iddialar tamamen asılsız. Annemle aramızda hiçbir problem yoktu. Kahkahalar atıyorduk, oyun oynuyorduk. Annem neşeliydi. Hatta 'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı. O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu ama annemin eğlenceli halidir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

