Güllü'nün ölümündeki yeni detaylar sır perdesini araladı: Bir rapor daha kaldı

Yalova'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Yalova'da evinde düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bulgular gün yüzüne çıktı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde pencereyle zemin arasındaki mesafenin yalnızca 74 santimetre olduğu, parkelerin yeni cilalandığı ve Güllü’nün yüksek oranda alkollü olduğu belirlendi.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDEKİ YENİ DETAYLAR SIR PERDESİNİ ARALADI

Ekol TV muhabiri Gizem Gündoğdu, “Güllü’nün ölümünde cinayet ihtimali tamamen elenmiş değil ancak eldeki veriler kazayla düşme olasılığını güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Gündoğdu detayların devamında evde yapılan fiziksel incelemeleri aktarırken "Çok alçak bir pencere, çünkü bu kadar boyutlu ve sürgülü olması oldukça riskli. Orada bir korkuluk olması gerekiyordu ama yok. Bu tehlikeli, böyle olmaması gerekiyordu diyorduk. Şimdi orada yapılan ölçümde pencereyle zemin arasındaki mesafenin 74 santimetre olduğu görüldü. Yani pencereyle zemin arası sadece 74 cm. Bu da pencerenin ne kadar alçak olduğunu gösteriyor." dedi.

Yeni detayın zeminde çıktığını ifade eden Gündoğdu, tüm gelişmeleri şöyle anlattı:

YÜKSEK ORANDA ALKOL ALMIŞTI

Toksikoloji raporunda Güllü’nün yüksek oranda alkollü olduğu, 2-3 şişe alkol içtiği ve dördüncü şişeyi buzdolabına koyduğu belirtildi. Bu raporda alkol oranının çok yüksek olduğu açıkça görülüyor. Raporda, Güllü’nün yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

Beklenen yeni raporlar arasında Bursa Adli Tıp Kurumu’ndan gelen analizler vardı. Güllü’nün vücudundan alınan sürüntü örneklerinde yalnızca kendi DNA’sı bulundu. Herhangi bir boğuşma veya üçüncü kişiye ait genetik materyal tespit edilmedi. Bu önemli bir detay.

BAŞKASININ DNA İZİNE RASTLANMADI

Olayı şöyle örnekleyelim: Aynı odada, birbirine yakın şekilde roman havası oynanıyor. Eğer o sırada bir itme, bir boğuşma yaşansaydı, istemsizce birbirinin koluna, eline dokunulurdu ve tırnak arasında karşı tarafın DNA’sı kalırdı. Ancak böyle bir bulguya rastlanmadı. Bu da kazayla düşme ihtimalini güçlendiriyor.

Uzmanlara göre Güllü, denge kaybı nedeniyle düşmüş olabilir. Raporda alkollü olduğu ve boğuşma izi bulunmadığı göz önüne alındığında, kazayla düşme olasılığı artıyor. Ancak yine de olay “şakalaşma sırasında, bir anda dengesini kaybedip düşme” ihtimaliyle de değerlendiriliyor. Bu nedenle hem Güllü’nün hem de arkadaşının boy ölçüleri alındı. Pencere ve düşme noktası numaralandırılarak incelendi.

YERLER YENİ CİLALANMIŞTI"

Güllü’nün tedavi gördüğünü, denge kaybı yaşadığını daha önce belirtmiştik. O yüzden düşme tehlikesi yaşaması olağan bir durum gibi duruyor. Az önce gördüğümüz tedavi görüntüsü de bu açıdan önemliydi. Ekipler, pencerenin alçaklığını da değerlendiriyor. Ayrıca yerlerin yeni cilalandığı da adli tıp raporunda yer almıştı.

BİR RAPOR DAHA KALDI

Bundan sonraki süreçte parke örneğinin analizi bekleniyor. O parkenin iddia edildiği gibi cilalı ve kaygan olup olmadığı test edilecek. Ayrıca olay anında evde geçen konuşmaların analizleri yapılıyor. Bu konuşmalar, olayın seyrine ışık tutabilecek önemli detaylar içeriyor.

Olay yerinde yapılan üç boyutlu canlandırmalarla da farklı senaryolar test edildi. Şimdi hem ses kayıtlarının analiz sonuçları hem de parke incelemelerinin sonuçları bekleniyor. Bu raporlar açıklandığında olayın nasıl gerçekleştiği daha net anlaşılacak" şeklinde aktardı.