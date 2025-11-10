Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım

Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım
Yayınlanma:
Güllü'nün vefatıyla ilgili soruşturma sürerken, hakkındaki iddialarla gündeme gelen kızı Tuğyan Ülkem Gülter'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Son olarak ünlü şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şoke eden bir iddia ortaya atılmıştı.

gullu.jpg

Annesine şiddet uyguladığı iddia edilmişti: Güllü'nün oğlu ilk defa konuştuAnnesine şiddet uyguladığı iddia edilmişti: Güllü'nün oğlu ilk defa konuştu

WHATSAPP YAZIŞMALARI KANIT GÖSTERİLMİŞTİ

Güllü'nün İstanbul'da sahne aldığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulunmuştu.

Ferdi Aydın, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddia etmiş ve WhatsApp yazışmalarını kanıt olarak göstermişti. Bu yazışmalarda, Gülter'in, annesi için, "Nolur bir şey yap, bu kadın ölsün" şeklinde mesajlar attığı ortaya çıkmıştı. Mesajları kavgalı oldukları dönemde attığını söyleyen Gülter, annesini öldürdüğü iddiasını ise reddetmişti.

tugyan.jpg

Dehşet mesajları ortaya çıkmıştı! Güllü'nün kızı annesinin ölüm anını saniye saniye anlattıDehşet mesajları ortaya çıkmıştı! Güllü'nün kızı annesinin ölüm anını saniye saniye anlattı

"BİZ KULAKLARIMIZI KAPATTIK"

İfadesinde de suçlamaları reddeden Tuğyan Ülkem Gülter, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Annesinin ve kızının yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Gülter, paylaşımına, "Biz kulaklarımızı kapattık, seni yaşıyoruz annem." notunu düştü.

paylasim.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

