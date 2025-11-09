Gülben Ergen 59. anaokulunu Hatay'da açtı

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Hatay'da beşinci, deprem bölgesinde 16., toplamda ise 59. anaokulunu açtı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde açılan anaokulunun bugün gerçekleştirilen açılış törenine ünlü şarkıcı Gülben Ergen de katıldı.

Açılış anında çocuklarla birlikte kurdele kesen Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatay'a olan özel ilgisini dile getirdi:

"59.anaokulumuzun açılışı için Hatay Hassa'dayım" diyen Ergen, bir başka paylaşımında ise Hatay'ın tarihi ve manevi önemine vurgu yaparak, "Canım Hatay'ım, Atamızın şahsi meselesi Hatay'ım..." ifadelerini kullandı.

SIRADA ADIYAMAN VE TOKAT VAR

12 yıldır Türkiye'nin çeşitli noktalarında anaokulu açan Çocuklar Gülsün Diye Derneği, yenilerini de eklemeye hazırlanıyor.

Resmi sitede yer alan bilgilere göre sıradaki iki adres Adıyaman (Ocak 2026) ve Tokat (Mart 2026).