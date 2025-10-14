Grammy ödüllü şarkıcı hayatını kaybetti

R&B müzik türünün önemli isimlerinde ABD'li sanatçı D'Angelo'nun hayatını kaybettiği açıklandı.

51 yaşındaki Grammy ödüllü sanatçının kanser nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtldi.

GRAMMY ÖDÜLLÜ D'ANGELO HAYATINI KAYBETTİ

Uzun süredir kanser tedavisi gören 'D'Angelo' sahne adıyla bilinen Michael Eugene Archer yaşamını yitirdi.

4 kez Grammy Ödülü kazanan D'Angelo'nun ölümüne dair ailesinden şu açıklama yapıldı:

"Ailemizin parlayan yıldızı, bu hayattaki ışığını söndürdü... Kanserle uzun ve cesur bir mücadelenin ardından, hayranları tarafından D'Angelo olarak bilinen Michael D'Angelo Archer'ın bugün, 14 Ekim 2025'te aramızdan ayrıldığını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz."

"Ailesine yalnızca değerli anılar bırakabilmesinden dolayı üzgünüz, ancak geride bıraktığı olağanüstü etkileyici müzik mirası için sonsuza dek minnettarız. Bu zor dönemde mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyor, ancak hepinizi onun vefatına ortak olmaya ve dünyaya bıraktığı şarkı armağanını kutlamaya davet ediyoruz."

Michael Eugene Archer (D'Angelo)

D'ANGELO KİMDİR?

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, müzisyen ve prodüktör D'Angelo 11 Şubat 1974 tarihinde Virgina eyaletinin başkenti Richmond'da dünyaya geldi. 18 yaşındayken Harlem'daki Apollo Theater'da düzenlenen bir amatör yetenek yarışmasını üç hafta üst üste kazandı. Kısa bir süre I.D.U. adlı hip hop grubunun üyesi olan sanatçı, ilk çıkışını 1994 yılında bestelediği "U Will Know" adlı şarkıyla gerçekleştirdi.

Temmuz 1995'te yayınladığı ilk stüdyo albümü Brown Sugar, eleştirmenlerin gözdesi oldu ve iki milyon sattı. Erykah Badu, Lauryn Hill ve Maxwell gibi sanatçılarla birlikte D'Angelo, 1990'lı yıllarda yükselişe geçen neo soul türünün öncü isimlerinden biri oldu. Bir süre müziğe ara veren sanatçı, Ocak 2000'de çıkardığı ikinci albümü Voodoo ile Amerikan Billboard 200 listesinde bir numaraya yükselmeyi başardı.

Albümün ilk single'ı "Untitled (How Does It Feel)", R&B listelerinde iki numaraya yükselirken, En İyi Erkek R&B Vokal Performansı dalında Grammy kazandı. Aynı yıl Voodoo, En İyi R&B Albümü ödülünün sahibi oldu.

"Untitled (How Does It Feel)" video klibinin gördüğü büyük ilgi sonucu seks sembolü olarak anılmaktan rahatsızlık duyan D'Angelo, uzun yıllar müzik piyasasından uzak kaldı. Bu süreçte alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden sanatçı, 2012 yılı itibarıyla yeniden konserler vermeye başladı. 14 yıllık bir aranın ardından Aralık 2014'te yayınladığı üçüncü albümü Black Messiah, büyük beğeniyle karşılandı.