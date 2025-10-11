'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti

'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
Hollywood'un önemli yapımlarından Baba üçlemesinde unutulmaz karakter 'Kay Adams'ı canlandıran ünlü oyuncu Diane Keaton'un 79 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD'li yıldız oyuncu Diane Keaton 79 yaşında hayatını kaybetti.

Yarım asırlık sinema kariyerine sahip oyuncunun vefat haberini ailesi doğruladı.

SİNEMA DÜNYASINDAN BİR YILDIZ KAYDI

Hollywood yapımlarının unutulmaz karaterlerine can veren ABD'li aktris Diane Keaton'un yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ünlü yönetmen Woody Allen'in 'Annie Hall' filmi ile 1977 Oscar Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen Keaton sinema kariyerine 1970'li yıllarda başladı.

Oyunculuk hayatına tiyatro sahnesinde başlayan ABD'li yıldız aktris beyaz perdeye ilk adımını Lovers and Others Strangers filmi ile attı.

Rock yıldızının acı haberini ailesi duyurdu: Beklenmedik şekilde...Rock yıldızının acı haberini ailesi duyurdu: Beklenmedik şekilde...

BABA ÜÇLEMESİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

Keaton'ın ününün dünya çapına yayılması ise İtalyan yazar Mario Puzzo'nun kaleme aldığı Baba kitabının beyaz perdeye taşınmasıyla oldu.

Yönetmen Francis Ford Coppola'nın 1972 yılında çektiği The Godfather (Baba) filminde Keaton, Al Pacino'nun hayat verdiği Michael Corleone karakterinin eşi olan Key Adams rolünü canlandırdı.

whatsapp-image-2025-10-11-at-10-43-10-pm.jpeg
Diane Keaton The Godfather (1972)

ACI HABERİ AİLESİ DUYURDU

Keaton'un 79 yaşında hayatını kaybettiğini ailesi duyurdu.

Aileden yapılan açıklamada bu acılı süreçte kendilerine destek olunması istenirken, Diane Keaton'un özel hayatına saygı duyulmasını beklendiği belirtildi.

Öte yandan Kaliforniya'da yaşamını yitiren oyuncunun ölüm sebebi açıklanmadı.

diane-keaton-dead-79-fox-news-001.webp

DIANE KEATON KİMDİR?

Diane Keaton, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde 5 Ocak 1946 tarihinde doğdu. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başladı.

Beyazperdeye ilk adımını 1970 yılında Lovers and Other Strangers filmi ile atan Keaton'u geniş kitlelere duyuran film, 1972 yılında Michael Corleone'nin eşi Kay Adams rolünü canlandırdığı Baba (The Godfather) filmi oldu. Ancak kariyerini şekillendiren filmler, Woody Allen'ın yönettiği ve kendisiyle başrollerini paylaştığı filmler oldu.

telemmglpict000444094965-17602107522840-trans-nvbqzqnjv4bqacqjsm8rbs4y03njnlsxkjti2lbwakalvgf1dauzv-c.webp

1972 yılında Play It Again, Sam ile başlayan bu seriyi takip ettiren Sleeper (1972) ve Love and Death (1975) filmleri, onu komedi oyuncusu kategorisine sokmaya yetti. Woody Allen ile çektiği dördüncü film olan Annie Hall (1977), ona en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazandırdı.

Annie Hall 'da canlandırdığı karakterle anılmaktan korkan Keaton, bu filmden sonra birbirinden farklı birçok karakterlere hayat verdi. Looking for Mr. Goodbar (1977) ile drama oyunculuğundaki başarısını yeniden gösterme fırsatı buldu.

Reds (1981) ve Marvin'in Odası (1996) ile Akademi Ödüllerine yeniden aday olmayı başardı. Ayrıca Gelinin Babası (1991), İlk Eşler Kulübü (1996), Aşkta Her şey Mümkün (2003) gibi popüler filmlerde de rol aldı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

