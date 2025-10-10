Rock yıldızının acı haberini ailesi duyurdu: Beklenmedik şekilde...
Efsane rock grubu The Moddy Blues üyesi John Lodge'un 'beklenmedik şekilde' hayatını kaybettiği açıklandı.
İngiliz rock grubu Moody Blues'in yardımcı solisti John Lodge'un hayatını kaybetti.
82 yaşındaki rock yıldızının ailesi ölümün beklenmedik şekilde olduğunu açıkladı.
Ünlü söz yazarı John Lodge'un 82 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.
Sanatçının ailesinden yapılan açıklamada, "Babamız John Lodge beklenmedik şekilde aniden aramızdan ayrıldı" denilerek şu ifadelere yer verildi:
- "Sevgili kocamız, babamız, büyükbabamız, kayınpederimiz ve erkek kardeşimiz John Lodge'un aniden ve beklenmedik bir şekilde aramızdan alındığını büyük bir üzüntüyle duyurmak zorundayız.
- "Bu koca yürekli adamı tanıyan herkesin bildiği gibi, onun için en önemli şey karısı Kirsten'e ve ailesine olan kalıcı sevgisiydi, ardından müzik tutkusu ve inancı geldi."
