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Halk TV Magazin Gelinim Mutfakta Beyhan'a kötü haber: Oğlu vuruldu

Gelinim Mutfakta Beyhan'a kötü haber: Oğlu vuruldu

Gelinim Mutfakta yarışmasıyla tanınan Beyhan Öksüz'ün oğlu 3 kurşunla yaralandı. Nedeninin alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı.

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Gelinim Mutfakta Beyhan'a kötü haber: Oğlu vuruldu

Televizyon programı Gelinim Mutfakta yarışmasıyla tanınan Beyhan Öksüz'ün oğlu E. Öksüz, İstanbul Kadıköy'de vuruldu. Bacağından ve kalçasından yaralanan E.Ö. tedavi altına alındı.

Olay, 30 Eylül 2026 günü saat 17.20 sıralarında Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'ndeki bir cadde üzerinde meydana geldi.

E.Ö. (36) S.Ç.'den (34) bir miktar borç aldı. Alacak meselesinden husumetli hale geldi. S.Ç.'nin yanına İ.E. (54) ve M.A.'yı (47) alarak adrese geldiği, çıkan tartışma sonrasında M.A.'nın silahını ateşlediği belirlendi.

Şüpheli 3 kişi olay yerinden uzaklaşsa da gözaltına alındı. Saldırgan M.A. kasten yaralama suçlamasıyla tutuklandı.

Beyhan Öksüz'ün oğlu E.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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