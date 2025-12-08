Fenomen Özlem Öz'den çalışanlarına rest! "Çalışmak istemeyen evi terk edebilir"

Fenomen Özlem Altınok Öz’ün çalışanlarıyla yaşadığı tartışma sosyal medyada gündem oldu. Öz’ün, “Çalışmak istemeyen bu akşam evi terk edebilir” sözleri dikkat çekti.

Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz, çalışanlarıyla yaşadığı tartışmayla gündem oldu.

Videoda, sofradaki tabakların uyumunu beğenmeyen ve çalışanların şikayetlerinden dert yakınan Özlem Öz'ün sözleri dikkat çekti.

"TÜRK BİRİNİ BULACAĞIZ BİZ"

Çalışanlarının "Türk eleman olsun, biz yapamıyoruz 4 kişi" şeklindeki şikayetlerine tepki gösteren Öz, şu ifadeleri kullandı:

"2 saattir bunun tartışmasını yapıyorlar. 'Türk eleman olsun, biz yapamıyoruz 4 kişi', o zaman tamam. Biri çıkacak hayatım. Türk birini bulacağız biz. Mantıklı bir şey mi bakar mısın? Tamam bir şey demiyorum yemek, tadı da güzeldi. Bunun bununla, bunun bununla ne alakası var? (tabakları göstererek)... Gül Abla, çalışmak istemeyen bu akşam evi terk edebilir."

KAYYUM KARARI KALKMIŞTI

Özlem Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz, şirket ortaklarıyla birlikte "mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçundan yargılanmaya devam ediyor.

Mahkeme, ara kararında çiftin şirketine atanan kayyum kararını kaldırmış, ancak şahsi mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının devamına hükmetmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

