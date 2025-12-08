Fenomen Özlem Öz'den çalışanlarına rest! "Çalışmak istemeyen evi terk edebilir"

Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz, çalışanlarıyla yaşadığı tartışmayla gündem oldu.

Videoda, sofradaki tabakların uyumunu beğenmeyen ve çalışanların şikayetlerinden dert yakınan Özlem Öz'ün sözleri dikkat çekti.

Çalışanlarının "Türk eleman olsun, biz yapamıyoruz 4 kişi" şeklindeki şikayetlerine tepki gösteren Öz, şu ifadeleri kullandı:

"2 saattir bunun tartışmasını yapıyorlar. 'Türk eleman olsun, biz yapamıyoruz 4 kişi', o zaman tamam. Biri çıkacak hayatım. Türk birini bulacağız biz. Mantıklı bir şey mi bakar mısın? Tamam bir şey demiyorum yemek, tadı da güzeldi. Bunun bununla, bunun bununla ne alakası var? (tabakları göstererek)... Gül Abla, çalışmak istemeyen bu akşam evi terk edebilir."