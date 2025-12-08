Ata Demirer 30 kiloyu nasıl verdi? Formülünü açıkladı

Kısa bir süre önce Dilara Alemdar ile aşk yaşadığını duyuran ünlü komedyen Ata Demirer, sevgilisiyle Paris tatilinden paylaştığı karelerle sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Bu paylaşımlarda Demirer’in fit görünümü gözlerden kaçmamıştı.

Mahmut Orhan o kareyi görünce Hakan Sabancı'yı sildi

Son dönemde verdiği 30 kiloyla dikkatleri üzerine çeken ünlü komedyen Ata Demirer, takipçilerinden gelen "Nasıl zayıflarız?" sorusuna mizahi üslubuyla yanıt verdi.

30 kiloluk zayıflığını düzenli spor ve diyete borçlu olduğunu açıklayan Demirer, kendisine sürekli yöneltilen zayıflama sırrını son olarak Instagram'da paylaştığı eğlenceli bir video ile açıkladı.

Ünlü oyuncu 15 milyon liraya tarla aldı: Ticarete atılacak

Demirer, şu ifadeleri kullandı:

"Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye doğada var; ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemeyin."