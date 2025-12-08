Ata Demirer 30 kiloyu nasıl verdi? Formülünü açıkladı

Yayınlanma:
"Nasıl zayıflarız?" sorusuna yanıt veren Ata Demirer, 30 kiloluk değişiminin sırrını esprili bir videoyla paylaştı.

Kısa bir süre önce Dilara Alemdar ile aşk yaşadığını duyuran ünlü komedyen Ata Demirer, sevgilisiyle Paris tatilinden paylaştığı karelerle sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Bu paylaşımlarda Demirer’in fit görünümü gözlerden kaçmamıştı.

7jpg-tgv6e5qkguaattfwgttamg.webp

Mahmut Orhan o kareyi görünce Hakan Sabancı'yı sildiMahmut Orhan o kareyi görünce Hakan Sabancı'yı sildi

Son dönemde verdiği 30 kiloyla dikkatleri üzerine çeken ünlü komedyen Ata Demirer, takipçilerinden gelen "Nasıl zayıflarız?" sorusuna mizahi üslubuyla yanıt verdi.

"İNSANIN YAPTIĞI HİÇBİR ŞEYİ YEMEYİN"

30 kiloluk zayıflığını düzenli spor ve diyete borçlu olduğunu açıklayan Demirer, kendisine sürekli yöneltilen zayıflama sırrını son olarak Instagram'da paylaştığı eğlenceli bir video ile açıkladı.

bu-aksam-meslekteki-30yilimi-kutladim-ve-3altin-kelebek-odulumu-aldim-hem-aileme-hem-ekip-jpg-si5z4weq00w2in-9p3pw8w.webp

Ünlü oyuncu 15 milyon liraya tarla aldı: Ticarete atılacakÜnlü oyuncu 15 milyon liraya tarla aldı: Ticarete atılacak

Demirer, şu ifadeleri kullandı:

"Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye doğada var; ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemeyin."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Magazin
33 yaşındaki oyuncu elektronik sigaradan kalp krizi geçirdi
33 yaşındaki oyuncu elektronik sigaradan kalp krizi geçirdi
Mahmut Orhan o kareyi görünce Hakan Sabancı'yı sildi
Mahmut Orhan o kareyi görünce Hakan Sabancı'yı sildi