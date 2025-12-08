Mahmut Orhan o kareyi görünce Hakan Sabancı'yı sildi

Mahmut Orhan o kareyi görünce Hakan Sabancı'yı sildi
Yayınlanma:
Ünlü DJ Mahmut Orhan Miami’de eski sevgilisi Naz Şahin ile görüntülenen Hakan Sabancı'yı takipten çıkardı.

Hakan Sabancı, ünlü oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı üç yıllık ilişkinin sona ermesinin ardından magazin gündeminden düşmüyor. İlişkinin bitiş sebebi olarak başlangıçta Arzu Sabancı'nın evliliğe onay vermemesi iddia edilmişti.

Ancak son çıkan haberlere göre, ilişkinin bitmesinin asıl nedeni Erçel'in yaşadığı güven problemi oldu. Gazeteci Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre, Erçel, daha fazla üzülmemek için ilişkiden uzaklaşarak bitirme kararı almıştı.

hande-ercel-hakan-sabanci.jpg

Ünlü oyuncu 15 milyon liraya tarla aldı: Ticarete atılacakÜnlü oyuncu 15 milyon liraya tarla aldı: Ticarete atılacak

AŞK İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Hakan Sabancı ise geçtiğimiz gece Miami'de bir partide ünlü DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi Naz Şahin ile görüntülendi. İkili, partinin ardından da birlikte çıktıkları alışveriş turunda objektiflere yansıdı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, Sabancı ile Şahin hakkında aşk iddialarını başlattı.

hakan3jpeg-s1f2jdd1ekak5t0uvqf3yw.webp

MAHMUT ORHAN'DAN FLAŞ HAMLE

Görüntülerin gündem olmasıyla birlikte, ünlü DJ Mahmut Orhan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Eski sevgilisinin, Hakan Sabancı ile görüntülenmesinin ardından Orhan, Sabancı'yı sosyal medya hesabından takipten çıkardı.

mahmut-orhan.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşma salonundan vaadini açıkladı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Magazin
Ünlü oyuncu 15 milyon liraya tarla aldı: Ticarete atılacak
Ünlü oyuncu 15 milyon liraya tarla aldı: Ticarete atılacak
Ünlü oyuncu Survivor'a gitmeden önce nişanlandı
Ünlü oyuncu Survivor'a gitmeden önce nişanlandı