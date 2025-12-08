Mahmut Orhan o kareyi görünce Hakan Sabancı'yı sildi

Hakan Sabancı, ünlü oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı üç yıllık ilişkinin sona ermesinin ardından magazin gündeminden düşmüyor. İlişkinin bitiş sebebi olarak başlangıçta Arzu Sabancı'nın evliliğe onay vermemesi iddia edilmişti.

Ancak son çıkan haberlere göre, ilişkinin bitmesinin asıl nedeni Erçel'in yaşadığı güven problemi oldu. Gazeteci Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre, Erçel, daha fazla üzülmemek için ilişkiden uzaklaşarak bitirme kararı almıştı.

AŞK İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Hakan Sabancı ise geçtiğimiz gece Miami'de bir partide ünlü DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi Naz Şahin ile görüntülendi. İkili, partinin ardından da birlikte çıktıkları alışveriş turunda objektiflere yansıdı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, Sabancı ile Şahin hakkında aşk iddialarını başlattı.

MAHMUT ORHAN'DAN FLAŞ HAMLE

Görüntülerin gündem olmasıyla birlikte, ünlü DJ Mahmut Orhan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Eski sevgilisinin, Hakan Sabancı ile görüntülenmesinin ardından Orhan, Sabancı'yı sosyal medya hesabından takipten çıkardı.