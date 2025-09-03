Fahriye Evcen vazgeçti: 41 milyona imza attı!

Fahriye Evcen vazgeçti: 41 milyona imza attı!
Yayınlanma:
Sosyal medyadaki reklam tekliflerine mesafeli duran Fahriye Evcen, sürpriz bir kararla 41 milyon TL’lik anlaşmaya imza attı.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyadaki reklam tekliflerine bugüne kadar mesafeli yaklaşmıştı. Instagram'da 13.7 milyon takipçisi bulunmasına rağmen reklam iş birliklerine sıcak bakmayan ünlü oyuncu, bu kez şaşırtan bir karar aldı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Fahriye Evcen, çocuklara İngilizce öğreten popüler bir eğitim uygulamasıyla 1 milyon dolarlık yani yaklaşık 41 milyon liralık dev bir anlaşmaya imza attı.

fahriye-evcen.webp

3 AY BOYUNCA YÜZÜ OLACAK

Evcen, bu iş birliği kapsamında 3 ay boyunca uygulamanın yüzü olacak ve sosyal medyada eğlenceli içeriklerle hayranlarının karşısına çıkacak.

BOŞANMA İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Son dönemde eşi Burak Özçivit ile boşanacaklarına dair iddialar magazin kulislerinde konuşuluyordu. Ancak Evcen, bu söylentileri kesin bir dille yalanlamış, mutlu evliliklerini sürdüklerini açıklamıştı.

fahriye-evcen-burak-ozcivit.webp

Kaynak:Hürriyet

