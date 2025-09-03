Nilperi Şahinkaya’nın annesi bakın kim çıktı? Yıllarca Meclis'te görev yapmış

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın geçtiğimiz günlerde kanser nedeniyle hayatını kaybeden annesi Meltem Vural'ın, TBMM'de yıllarca simultane tercüman olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

1969-1980 yılları arasında Ordu Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili olarak görev yapan Orhan Vural’ın kızı olan Meltem Vural, aynı zamanda Madagaskar Büyükelçisi Volkan Vural’ın kardeşiydi.

TBMM’de uzun yıllar Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİPA) ve Parlamentolararası Birlik Türk Grubu bünyesinde görev alan Vural, kritik görüşmelerde liderlere simultane tercüme yaptı.

İRAN’DA REHİN ALINDI

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, İranlı bir doktorla yaptığı evlilik sonrası İran'a giden Vural, eşinin ailesi tarafından rehin alınıp zorla tesettüre sokuldu. Zorlu bir kaçış sürecinin ardından Türkiye’ye dönen Vural, yaşadıklarını "Şu Dağın Ardı İran" adlı kitabında kaleme aldı.

Meltem Vural 2. evliliğini ise Büyükelçi Levent Şahinkaya ile yaptı. Bu evlilikten oyuncu kızı Nilperi Şahinkaya dünyaya geldi.

