Türkan Şoray'dan 'aldatıldım' itirafı
Usta oyuncu Türkan Şoray, hayatını konu alan kitapta yaptığı "aldatılma" itirafıyla dikkat çekti.

Türk sinemasının Sultan'ı, güzelliği ve oyunculuğuyla efsaneleşen usta oyuncu Türkan Şoray, hayatını konu alan Türkan ve Hayat isimli kitapta yaptığı itiraflarla gündeme oturdu. Özellikle aldatılma üzerine söylediği sözler, herkesi şaşırttı.

80 yaşındaki usta oyuncu, son zamanlarda tatil paylaşımlarıyla dikkat çekerken, bu kez özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarıyla adından söz ettirdi.

"GÜZEL KADIN OLMAK FARK ETMİYOR"

Kitapta yer alan bir bölümde, güzelliğin önemi olmadığını belirterek aldatılma sorusuna yanıt veren Şoray, "Elbette aldatıldım. Güzel kadın olmak fark etmiyor. Erkekler bir süre sonra evdeki kadını görmemeye başlıyor. Erkeklerin yaradılışında bu var sanırım" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

