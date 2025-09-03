Beyninde kitle tespit edilen şarkıcı Lara son halini paylaştı!

Beyninde kitle tespit edildiği haberiyle sevenlerini üzen şarkıcı Lara, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde doktor kontrolü sırasında beyninde kitle tespit edildiğini açıklayan ünlü şarkıcı Lara, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Süreci sevenleriyle sık sık paylaşan Lara, pijamalarıyla ayna karşısında çektiği fotoğrafını yayımlayarak son halini gözler önüne serdi.

arkici-lara.webp

"YENİDEN AYAĞA KALKIYORUM"

Lara, zor günlerinde kendisine destek olan herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Belki bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ çok güçlü. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Sizlerin duaları ve güzel mesajlarıyla yeniden ayağa kalkıyorum. Az kaldı, Allah'ımın izniyle en kısa zamanda sahnelerde buluşacağız. İyi ki varsın ailem, iyi ki varsınız sevenlerim. Sizleri çok seviyorum."

Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve destek yorumu aldı.

lara-son-hali.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

