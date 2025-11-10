Deniz Bağdaş'tan Özgür Turhan şiddet uyguladı iddiası! "Annesi beni elinden zorla aldı"

Ünlü komedyen Özgür Turhan'ın sosyal medya üzerinden eski eşini ihanetle suçlaması üzerine, Deniz Bağdaş'tan ağır iddialar içeren bir açıklama geldi.

Ekşi Sözlük'te paylaşım yapan Özgür Turhan, eski eşi Deniz Bağdaş'ın evlilikleri sırasında komedyen Aksel Gürel ile kendisini aldattığını öne sürdü. Turhan ayrıca, eski eşinin kendisinden "para koparmak" amacıyla şiddet gördüğü iddiasında bulunduğunu öne sürdü.

Özgür Turhan'ın iddialarının ardından sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan Deniz Bağdaş, eski eşinden psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü öne sürdü. Bağdaş, açıklamasına şu ifadelere yer verdi:

"Bu zamana kadar bütün çirkin imalara, mağdur rolü yaratma çabalarına ve uğradığım psikolojik ile fiziksel şiddete rağmen eski eşimin değilse de oğlumun itibarını korumak için sustum. Özgür Turhan’la evliliğimizin bitme sebebi üçüncü kişiler değil; kendisinin asla dizginleyemediği ve bunu başarmak için hiçbir çaba göstermediği öfke problemi ve oğlumuzun doğumundan kısa bir süre sonra tüm ebeveynlik rollerinden sıyrılıp beni bu süreçte yalnız bırakmasıdır.

"OĞLUMUN GÜVENLİĞİ VE PSİKOLOJİSİ İÇİN BOŞANMA KARARI ALMAM KAÇINILMAZ OLDU"

Evlilik içinde yalnız çocuk büyütme yükü ile onun ne zaman, neye ve nasıl sinirleneceğinin kestirilememesi gerginliği birleşince; öncelikle oğlumun güvenliği ve psikolojisi için boşanma kararı almam kaçınılmaz oldu. Özgür kendi yaşamında 'en' yakınlarına yöneltecek kadar içselleştirdiği şiddeti benim tolere etmememi bir türlü kabullenemediği için beni yok yere mutlu evliliğimizi bitirmekle suçladı ve bu kararı kabullenemedi.

"BOĞAZIMI SIKIP BENİ DUVARA YAPIŞTIRDI"

Boşanma davamızın tarihi belli olunca, süreci iyi yönetmek adına benim ısrarımla çift terapisine gittik. Dönüşte Özgür Turhan birden öfkelenip beni asansöre itti ve elindeki çakıyı bana doğrultarak 'Sebep mi istiyorsun? Ben sana bir sebep vereceğim' diyerek üzerime yürüdü. Kata gelir gelmez can havliyle eve koştum; evde kendi annesi ve oğlumuz olduğu için devam etmeyeceğini düşündüm. Ancak yanılmışım: İkisinin de gözleri önünde boğazımı sıkıp beni duvara yapıştırdı ve tehditlerine devam etti. Kendisinin bu şiddet eğiliminin en yakın şahidi olan annesi beni elinden zorla aldı.

"BUNLARI MAHKEME DOSYASINA SUNACAĞIM"

Çok saygı duyduğum eski kayınvalidemi oğluna karşı şahitlik yapmak gibi zor bir pozisyona sokmak istemiyorum, ama gerçeklerin ortaya çıkmasında onun vicdanına ve sağduyusuna da güveniyorum. Rohan hâlâ o günü atlatamadığı için terapistine devam ediyor. Olay anını anlatan hem Özgür’ün annesinin hem de Rohan’ın ses kayıtları ve hem Özgür’ün hem boşanma sürecimizi yöneten müşterek avukatımızın mesajları mevcut. Bunları mahkeme dosyasına sunacağım.

"MAĞDUR, MAĞRUR ESKİ KOCA ROLÜNE SARILDI"

Ancak, kafalardaki ideal görsel eşleşmeye uymayan bu evliliğin bitişi için beni 'biraz ünlenince eşini aldatan fettan kadın' diye yaftalamak daha cazip olduğundan, boşanma haberi çıkar çıkmaz bu tevâtür de coşkulu bir hevesle yayıldı. Özgür bunun gerçekle hiçbir teması olmadığını bilmesine rağmen, şiddet faili olduğu gerçeğinin ifşa edilme riskine karşı bu dedikodulara sığınıp ve mağdur, mağrur eski koca rolüne sarıldı.

"BUGÜN İTİBARİYLE GEREKLİ TÜM YASAL İŞLEMLERİ BAŞLATIYORUM"