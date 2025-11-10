Ünlüler geçidi yaşanan partiye polis baskını!

Ünlüler geçidi yaşanan partiye polis baskını!
Yayınlanma:
Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın doğum günü kutlamasına polis ziyaretleri damga vurdu. Ünlülerin akın ettiğe partiye 2 kez polis geldi.

Hollywood ve sosyete dünyasından ünlü isimlerin akın ettiği Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın 70. yaş günü kutlaması, gecenin ilerleyen saatlerinde polisin mekana gelmesiyle olaylı bitti.

kim-kardashian-kris-jenner-attend-113920744-42a0fa.webp

Jeff Bezos'un malikanesinde gerçekleşen ve James Bond 007 temasıyla düzenlenen kutlamada ünlüler geçidi yaşandı.

Partiye Oprah Winfrey, Chris Rock, Mariah Carey, Adele, Rich Paul, Tyler Perry, Snoop Dogg, Vin Diesel, Paris Hilton gibi isimlerin yanı sıra Prens Harry ve Meghan Markle çifti de katıldı.

exclusive-beverly-hills-ca-prince-115094737-152a67.webp

BRUNO MARS PERFORMANSI ŞİKAYETE NEDEN OLDU

Gecede sahne alan Bruno Mars'ın canlı performansı gürültü şikayetlerine neden oldu. Müziğin seviyesinden rahatsız olan komşuların şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri başlangıçta sadece bir uyarıda bulunarak mekandan ayrıldı.

share-tmz-com-videos-cops-115120363.webp

POLİSLER İKİNCİ KEZ UYARDI

Ancak polisler, kısa süre sonra malikanenin önündeki sokağın, izin alınmadan konulan büyük, sahte çitlerle kapatıldığını fark edince ikinci kez harekete geçti. Gerekli izni bulunmayan bu dekorların kaldırılması istendi. Polislerin ikinci kez gelişiyle çok sayıda ünlü partiden ayrıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

