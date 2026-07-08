Danilo Zanna'nın cipine kamyon çarptı

Ekranların sevilen yüzü, ünlü İtalyan şef Danilo Zanna, İstanbul Göktürk'te bir trafik kazası geçirdi. Seyir halinde olan Zanna'nın aracına, arkadan gelen bir iş makinesi çarptı. Meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, lüks araçta maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

YENİ ARACIN SEVİNCİ BİR HAFTA SÜRDÜ

Kazaya karışan 2016 model Mercedes-Benz G500 V8 cipini, Zanna'nın henüz 26 Haziran tarihinde teslim aldığı öğrenildi. Ünlü şef, yeni aracını aldığı ilk günkü heyecanını ve fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Ancak lüks ciple yaşanan bu sevinç yaklaşık bir hafta sürebildi.

Zanna'nın iş makinesinin arkadan çarpması sonucu cipte oluşan hasarı görüntülerken çekilen anlar, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.