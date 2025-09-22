Çarpıntı dizisindeki sahneleri kesildi! "Haksızlık" diyerek isyan etti

Çarpıntı dizisinin dün akşam ekrana gelen bölümünde yer alan sahnelerinin kaldırıldığını fark eden oyuncu Umut Özkan, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Naçizane iki çift lafım var" diyerek söze başlayan Özkan, şu ifadeleri kullandı:

Bugün, 'Çarpıntı' dizisinin ikinci bölümünde konuk oyuncu olarak kabul ettiğim sahnelerimin —özellikle Deniz Çakır'la olan yakınlaşma sahnesinin— kaldırılması, sanki bir kitabın ilk sayfaları yırtılmış gibi kesilip olay örgüsünden koparılması, beni bir oyuncu olarak anlamsız bırakıyor. Bu durum yalnızca şahsıma değil, mesleğine saygıyla sarılan tüm meslektaşlarıma da yapılmış bir haksızlıktır.

Emeğe, karaktere, hikâyeye değer vermek; bu işin ruhudur. Ve ben, emeğin yok sayılmasına sessiz kalmam."