Çarpıntı dizisindeki sahneleri kesildi! "Haksızlık" diyerek isyan etti
Çarpıntı dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde konuk oyuncu olarak yer alan Umut Özkan, sahnelerinin kesilmesi üzerine sosyal medyadan isyan etti.

Çarpıntı dizisinin dün akşam ekrana gelen bölümünde yer alan sahnelerinin kaldırıldığını fark eden oyuncu Umut Özkan, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"EMEĞİN YOK SAYILMASINA SESSİZ KALMAM"

"Naçizane iki çift lafım var" diyerek söze başlayan Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mesleğe 25 yılımı verdim; nereden baksan çeyrek asır, çeyrek hayat. Tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. Birçok değerli projede başrolde yer aldım, sayısız karaktere ruh verdim.

Bugün, 'Çarpıntı' dizisinin ikinci bölümünde konuk oyuncu olarak kabul ettiğim sahnelerimin —özellikle Deniz Çakır'la olan yakınlaşma sahnesinin— kaldırılması, sanki bir kitabın ilk sayfaları yırtılmış gibi kesilip olay örgüsünden koparılması, beni bir oyuncu olarak anlamsız bırakıyor. Bu durum yalnızca şahsıma değil, mesleğine saygıyla sarılan tüm meslektaşlarıma da yapılmış bir haksızlıktır.

Emeğe, karaktere, hikâyeye değer vermek; bu işin ruhudur. Ve ben, emeğin yok sayılmasına sessiz kalmam."

Umut Özkan'ın ismi geçtiğimiz günlerde abisi Ufuk Özkan’ın hastaneye kaldırılmasının ardından da gündeme gelmişti.

OGM Pictures imzalı Çarpıntı dizisinde, Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin gibi ünlü isimler yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

